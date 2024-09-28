يوفنتوس يتكبد خسائر مالية فادحة

توقع نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم تسجيل خسارة أخرى في العام المالي المقبل بعدما أعلن -الجمعة- عن خسارة قدرها 199.2 مليون يورو خلال 12 شهرا حتى يونيو/حزيران الماضي، رغم أنه قال إنه سيحقق التعادل على مستوى التشغيل في السنة المالية الحالية.

وقال يوفنتوس إن إيراداته تراجعت بنسبة 22% إلى 395 مليون يورو في السنة المالية 2023-2024، بسبب حرمانه من المشاركة في مسابقات الأندية الأوروبية بعد مشاكل محاسبية.

وارتفعت الخسارة السنوية من 124 مليون يورو في العام السابق.

وكان على يوفنتوس المدرج في بورصة ميلانو، والذي تسيطر عليه عائلة أنيلي منذ قرن من الزمان، جمع حوالي 900 مليون يورو من مساهميه على مدى السنوات الخمس الماضية في 3 عمليات نقدية منفصلة لتعزيز ميزانيته.

وقالت الشركة إن العائد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا وخفض التكاليف وراء التحسن؛ إذ "من المتوقع أن تكون التكاليف التشغيلية والتدفقات النقدية متساوية في السنة المالية 2024-2025".

وبموجب خطة عمل تمت الموافقة عليها العام الماضي، يتوقع يوفنتوس العودة إلى تحقيق صافي ربح في السنة المالية 2026-2027. وكانت آخر مرة يحقق النادي فيها ربحا في السنة المالية 2016-2017.