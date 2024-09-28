شاهد.. كول بالمر يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي برباعية تاريخية

دخل كول بالمر صانع لعب تشلسي التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الممتد على مدار 32 عاما، يسجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الشوط الأول.

وجاءت أهداف بالمر لاعب منتخب إنجلترا في غضون 20 دقيقة من المباراة أمام برايتون اليوم السبت في الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، حيث أنهى تشلسي الشوط الأول متقدما 4-2.

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وجاءت الأهداف الأربعة لبالمر في الدقائق 21 و28 و31 و41.

https://x.com/beINSPORTS/status/1840053926835499481

وذكر موقع أوبتا للإحصاءات أنه لم ينجح أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في تسجيل 4 أهداف خلال الشوط الأول.

وكان بالمر سجل 4 أهداف أيضا لتشلسي خلال فوزه على إيفرتون 6-0 في أبريل/نيسان الماضي.

وانضم بالمر إلى ديدييه دروغبا وفرانك لامبارد وجيمي فلويد هاسلبانك في تسجيل 3 أهداف على الأقل خلال مباراة واحدة على مدار 3 مباريات مع تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.