مدرب منتخب البرازيل: لن أستدعي نيمار قبل شفائه التام من الإصابة

قال دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم، أمس الجمعة، إنه سينتظر حتى يصبح نيمار جاهزا تماما لضمه مجددا إلى تشكيلة الفريق، وذلك مع إعلان القائمة التي ستخوض مباريات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل.

وخضع مهاجم الهلال السعودي، الذي لم يلعب منذ العام الماضي وغاب عن بطولة كوبا أميركا، لجراحة عقب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وأضاف دوريفال -خلال مؤتمر صحفي- أنه "سننتظر، وسنتحلى بالصبر، لا يهم إذا لم يتمكن من العودة في أكتوبر أو نوفمبر أو حتى فبراير. يجب أن يكون مطمئنا، ويحتاج إلى اللعب، وقبل كل شيء يجب أن يتعافى تماما من هذه الإصابة".

وتابع قائلا "بدأنا ندرك مدى أهميته. إذا عاد في السنوات المقبلة سيكون لدينا أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم العالمية خلال فترة مهمة في مشواره وفي مسيرة منتخبنا الوطني".

وتحتل البرازيل حاليا المركز الخامس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستشارك في استضافتها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.