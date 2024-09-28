رياضة|المملكة المتحدة

غوارديولا: أرسنال يشعل الحرب في البريميرليغ

أدرك مان سيتي التعادل 2-2 مع ضيفه أرسنال في الوقت المحتسب بدل الضائع الأحد الماضي (رويترز)
28/9/2024-|آخر تحديث: 28/9/202403:12 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الجمعة، إن أرسنال أراد جر فريقه إلى حرب خلال مباراتهما في البطولة المحلية الأسبوع الماضي، لكن حامل اللقب مستعد لهذا التحدي.

وأدرك سيتي التعادل 2-2 مع ضيفه أرسنال، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، في الوقت المحتسب بدل الضائع الأحد الماضي.

وتعرض لاعب الوسط رودري خلال المباراة لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي ستبعده عن الملاعب هذا الموسم.

وشهدت المباراة توترا بسبب إلقاء هدّاف سيتي إيرلينغ هالاند الكرة على مدافع أرسنال غابرييل، كما وجّه كلمات غاضبة لمدرب أرسنال ميكل أرتيتا بعد صفارة النهاية، وطلب منه أن "يبقى متواضعا".

 

وقال البرازيلي غابرييل إن أرسنال ينتظر حلول سيتي ضيفا على أرسنال في ظل احتدام المنافسة بين أفضل فريقين في الموسم الماضي.

وردا على سؤال عن تصرفات هالاند، قال غوارديولا للصحفيين "قال غابرييل هذا بالضبط للصحافة بعد المباراة: هذه حرب، نحن هنا لاستفزاز الخصم والضغط عليه".

وتابع أنه "وفي النهاية، ماذا يمكنك أن تفعل؟ أنت تستفزني؟ حسنا، أنا هناك. هل تريد الحرب؟ الآن نحن نحارب.. أفهم نوع التحدي الذي يخوضه أرسنال".

ولدى سيتي 13 نقطة من 5 مباريات ويتفوق على أرسنال بنقطتين، ويحل فريق المدرب غوارديولا ضيفا على نيوكاسل يونايتد اليوم السبت.

المصدر : وكالات

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