غوارديولا: أرسنال يشعل الحرب في البريميرليغ

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الجمعة، إن أرسنال أراد جر فريقه إلى حرب خلال مباراتهما في البطولة المحلية الأسبوع الماضي، لكن حامل اللقب مستعد لهذا التحدي.

وأدرك سيتي التعادل 2-2 مع ضيفه أرسنال، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، في الوقت المحتسب بدل الضائع الأحد الماضي.

وتعرض لاعب الوسط رودري خلال المباراة لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي ستبعده عن الملاعب هذا الموسم.

وشهدت المباراة توترا بسبب إلقاء هدّاف سيتي إيرلينغ هالاند الكرة على مدافع أرسنال غابرييل، كما وجّه كلمات غاضبة لمدرب أرسنال ميكل أرتيتا بعد صفارة النهاية، وطلب منه أن "يبقى متواضعا".

فرحة خرافية من هالاند بعد تسجيل مانشستر سيتي هدف التعادل في مرمى أرسنال. pic.twitter.com/gkCG0zQgTk — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) September 28, 2024

وقال البرازيلي غابرييل إن أرسنال ينتظر حلول سيتي ضيفا على أرسنال في ظل احتدام المنافسة بين أفضل فريقين في الموسم الماضي.

وردا على سؤال عن تصرفات هالاند، قال غوارديولا للصحفيين "قال غابرييل هذا بالضبط للصحافة بعد المباراة: هذه حرب، نحن هنا لاستفزاز الخصم والضغط عليه".

وتابع أنه "وفي النهاية، ماذا يمكنك أن تفعل؟ أنت تستفزني؟ حسنا، أنا هناك. هل تريد الحرب؟ الآن نحن نحارب.. أفهم نوع التحدي الذي يخوضه أرسنال".

ولدى سيتي 13 نقطة من 5 مباريات ويتفوق على أرسنال بنقطتين، ويحل فريق المدرب غوارديولا ضيفا على نيوكاسل يونايتد اليوم السبت.