وفاة 6 لاعبين من أكاديمية اتحاد نيبال للكرة بعد انهيار أرضي

قال اتحاد نيبال لكرة القدم -اليوم السبت- إن 6 لاعبين من أكاديميته في منطقة ماكوانبور لقوا حتفهم بعدما حوصروا في انهيار أرضي أثناء هطول أمطار غزيرة أدت لمقتل العشرات بالمنطقة.

وقالت وكالة الأنباء النيبالية (أنفا) في بيان إن الحادث وقع في إندراسارووار، على مقربة من العاصمة كاتماندو، بينما كان اللاعبون ينتقلون إلى مكان أكثر أمانا.

وبدأت جهود البحث بعد اختفاء اللاعبين الستة، بينما تم نقل الآخرين إلى منطقة آمنة. وعثر رجال الإنقاذ في وقت لاحق على جثث الستة المفقودين.

وأضافت وكالة الأنباء "نعرب عن تعازينا القلبية لأسر الضحايا".

وقالت الشرطة إن الحطام الناجم عن الانهيارات الأرضية أدى إلى إغلاق الطرق السريعة في عدة أماكن، ومن المرجح أن تستمر الأمطار حتى صباح الأحد.