بالفيديو.. هل ضربة جزاء الأهلي ضد الزمالك صحيحة؟ الجزيرة نت تجيب

شهدت مباراة الزمالك المصري ضد مواطنه الأهلي بنهائي السوبر الأفريقي لكرة القدم اعتراضات كبيرة على ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الأهلي.

وتوترت أجواء المباراة في الدقيقة 37 عندما بدأ الحكم الليبي معتز الشلماني يتواصل مع حكام تقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء للأهلي نتيجة عرقلة المثلوثي مدافع الزمالك لأكرم توفيق، وسط اعتراضات من لاعبي الزمالك الذين ثاروا ضد الحكم بعدما عاد من مراجعة الحالة بنفسه من خلال الشاشة واحتسبها ضربة جزاء للأهلي.

والحقيقة أن المخالفة واضحة من مدافع الزمالك الذي فشل في لمس أو لعب الكرة وعرقل منافسه الذي سدد الكرة بالفعل قبل حدوث العرقلة، وهنا حدث الالتباس لدى الجماهير وحتى اللاعبين والجهاز الفني الذي يعتقد خطأ أن لاعب الأهلي لعب الكرة بالفعل وبالتالي لا توجد مخالفة وهذا فهم خاطئ للقانون.

وتنص المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك) على أن العرقلة من المخالفات التي يجب على الحكم احتسابها ضربة حرة مباشرة، أو ضربة جزاء إذا حدثت داخل منطقة جزاء اللاعب المرتكب لها، بغض النظر عن وجود الكرة، أي أنه لا يشترط وجود الكرة أصلا لاحتساب المخالفة، وهذا يعني أن قرار الحكم كان صحيحا باحتسابه ضربة الجزاء ولكن يعاب عليه طول فترة مراجعة الخطأ الواضح من أول إعادة تلفزيونية.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 ليتوج بلقب كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه اليوم الجمعة.

وافتتح الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 44 سددها مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، وسيطر الزمالك على الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77 بقدم البديل ناصر منسي.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح ليحسمها الزمالك بعد إضاعة الأهلي لركلتين بواسطة يحيى عطية الله ووسام أبو علي.