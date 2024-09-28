موعد مباراة الخلود ضد الهلال بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

يبدو الهلال حامل اللقب مرشحا فوق العادة لتحقيق الفوز الخامس على التوالي عندما يحل ضيفا على الخلود في المرحلة الخامسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتبدو كفة الهلال راجحة لمواصلة العلامة الكاملة في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم وتحقيق فوزه الثامن تواليا والاستعداد لاستضافة الشرطة العراقي الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول بالجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل رحلته إلى جدة لمواجهة الأهلي في الخامس من الشهر ذاته.

موعد مباراة الهلال والخلود والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال والخلود السبت 28 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة،، وتنطلق (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وينقل البث المباشر للمباراة عبر القناة السعودية SSC HD1.

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويملك الهلال، المتصدر برصيد 12 نقطة، أقوى هجوم في الدوري بعدما سجل 12 هدفا، كما أنه أكثر فريق استحواذا على الكرة بنسبة 63.8%.

وفي المقابل، يمني الخلود الـ12 والذي يلاقي الهلال للمرة الأولى في الدوري، النفس بالبناء على فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على الوحدة 1-0 بالمرحلة الرابعة، والوقوف ندا أمام المتصدر.