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فيفا يعاقب إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين

مارتينيز احتفل بالقيام مع كأس كوبا أميركا بحركة بذيئة مثلما فعل بعد الفوز بمونديال 2022 (غيتي)
28/9/2024

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيمليانو مارتينيز مباراتين بسبب حركة بذيئة وصفعه كاميرا التصوير، بحسب ما أعلن فيفا والاتحاد الأرجنتيني اليوم السبت.

وكتب "فيفا" -في بيان منفصل- أن "لجنة الانضباط في فيفا أوقفت مارتينيز مباراتين بسبب مخالفته المادة الـ13 من قانون الانضباط (سلوك هجومي وانتهاك مبادئ اللعب المالي النظيف) خلال مباراتي الأرجنتين مع تشيلي في 5 الشهر المقبل والأرجنتين مع كولومبيا في 10 من الشهر نفسه".

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وجاء قرار إيقاف حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي بسبب واقعتين في مباراتي تشيلي وكولومبيا في وقت سابق من هذا الشهر.

في مباراة تشيلي، وهي الأولى التي يخوضها منذ الفوز بلقب كوبا أميركا في الولايات المتحدة، احتفل مارتينيز بالقيام بحركة بذيئة مع الكأس مثلما فعل بعد الفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

وبعد الخسارة أمام كولومبيا، ضرب الحارس (32 عاما) كاميرا تابعة لتلفزيون محلي.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان "يتحمل مارتينيز مسؤولية سلوكه المسيء ومخالفة قواعد اللعب النظيف"، مضيفا أنه لا يتفق مع قرار لجنة الانضباط بالفيفا.

المصدر : وكالات

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