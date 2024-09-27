إصابة التركي أكين لاعب فنربخشة السابق بهجوم مسلح

دان الاتحاد التركي لكرة القدم الهجوم المسلح الذي تعرض له مهاجم المنتخب الوطني وفنربخشة السابق والمحلل التلفزيوني الحالي سرحات أكين في إسطنبول أمس الخميس.

وقال أكين -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- إنه تعرض لإطلاق نار في قدمه عقب مغادرته الأستوديو التلفزيوني في منطقة بيكوس بالمدينة بعد فوز فنربخشة 2-1 على يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي.

وقال الاتحاد التركي -في بيان- "علمنا بكل أسف أن لاعب المنتخب الوطني السابق سرحات أكين أصيب في قدمه بسبب هجوم مسلح. ندين بشدة الهجوم البغيض ونتمنى لسرحات أكين… الشفاء العاجل".

ونُقل اللاعب السابق (43 عاما)، الذي خاض 16 مباراة دولية مع منتخب بلاده بين عامي 2002 و2006، للمستشفى لتلقي العلاج.

Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe 💛💙 pic.twitter.com/DPfqO95VgY — Serhat Akin (@serhatakin81) September 26, 2024

ونشر أكين -على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي- صورة لكاحله وقدمه وهما ملطخان بالدماء، وعلق عليها قائلا "أطلقوا النار على قدمي بعد البرنامج، كلمتنا الأخيرة هي فنربخشة".

ودان الهجوم أيضا فنربخشة، الذي بدأ فيه أكين مسيرته وقضى 5 سنوات بين صفوفه قبل أن ينتقل إلى أندرلخت البلجيكي.

وقال النادي "نتوقع أن يقدم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن".