يوم كان رونالدو قريبا من إشعال المنافسة مجددا مع ميسي في الدوري الأميركي

كشفت تقارير صحفية عن أن كريستيانو رونالدو أجرى محادثات مع نادي منافس لإنتر ميامي في الدوري الأميركي الذي كاد أن يخطفه قبل النصر السعودي.

ولو تمت الصفقة، لكان رونالدو وليونيل ميسي أعادا إشعال التنافس الشهير بينهما في الولايات المتحدة.

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فقبل الانضمام إلى النصر، ارتبط اسم رونالدو بالتعاقد مع فريق "سبورتنغ كانساس سيتي" الأميركي الذي كان قريبا للغاية من الحصول على خدماته.

العودة العاطفية إلى مانشستر يونايتد عام 2021 أثبتت لاحقا أنها فترة سيئة، إذ وصل رونالدو إلى نقطة الانهيار في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عندما انتقد مدرب يونايتد إريك تين هاغ وإدارة النادي في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

وأنهى "الشياطين الحمر" عقد رونالدو بعد فترة وجيزة.

وكان رونالدو يأمل في إتمام انتقاله إلى فريق أوروبي، لكن هذا لم يتحقق أبدًا بسبب تقدمه في السن وأجره المرتفع.

وذكر موقع "تولك سبورت" البريطاني أن رونالدو كان سيصبح رمزا رياضيا في نفس المدينة التي تألق فيها أسطورة كرة السلة الأميركية باتريك ماهومز لاعب كانساس سيتي تشيفز.

بدوره، أشار الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو إلى أن كنساس سيتي أجرى اتصالات بالمقربين من "الدون"، ولكن ذلك قبل حواره المثير للجدل مع مورغان.

كان لدى بطل الدوري الأميركي لكرة القدم مرتين حقوق اكتشاف رونالدو، مما أعطى النادي فعليا فرصة للدفع نحو صفقة دون تدخل من الأندية المنافسة.

وأكد اللاعب الدولي الأميركي السابق تايلور تيلمان أن كانساس سيتي بذل جهدا جادا لضم رونالدو.

وقال "كان عرضهم مقنعًا للغاية لدرجة أن فريق رونالدو عقد اجتماعات متعددة مع إدارة كنساس قبل قبول الصفقة السعودية".

وأوضح تيلمان "قيل إن الراتب بإضافة الإعلانات التجارية كان سيصبح قريبا للغاية مما يتقاضاه في النصر".

في النهاية، تعاقد النجم البرتغالي مع النصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، ووافق على راتب ضخم قدره 200 مليون يورو سنويا.