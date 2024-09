المغرب يواجه البرازيل وعينه على نصف نهائي مونديال كرة الصالات

يأمل المغرب في تخطي إصاباته وتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة الصالات (فوتسال) المقامة حاليا في أوزبكستان، لكن سيكون عليه تجاوز عقبة البرازيل القوية وحاملة اللقب 5 مرات الأحد.

وجاء تأهل "أسود الأطلس" إلى دور الثمانية بعد فوز مثير على إيران 4-3 في دور الـ16، بينما عبرت البرازيل بسهولة بفوزها على كوستاريكا 5-0.

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين بعد أن التقيا في الدور عينه من النسخة الماضية في ليتوانيا عندما فازت البرازيل بصعوبة 1-0.

وقال نجم المنتخب المغربي سفيان الشعراوي إن "البرازيل فريق رائع، لكننا نؤمن بحظوظنا. كل المغاربة يصلون لأجلنا. بفضل دعمهم سيكون بمقدورنا الفوز على البرازيل".

ويدرك المنتخب المغربي صعوبة المهمة أمام أبطال العالم 5 مرات آخرها عام 2012، إذ سيكون أمام فرصة تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في رابع مشاركة متتالية له في المونديال.

وأضاف الشعراوي (27 عاما) المحترف في فرنسا بعد الفوز على إيران "لدينا إصابات كثيرة، وخسرنا لاعبا إضافيا اليوم، فارتفع العدد إلى 8 مصابين. أن تسجل 4 أهداف في شوط واحد أمام فريق مثل إيران فهو شيء هام. عادوا في الشوط الثاني لكن كنا صبورين ودافعنا جيدا".

وحلّ منتخب أسود الأطلس وصيفا لمجموعته الخامسة بالدور الأول، خلف البرتغال حاملة اللقب في المجموعة الخامسة من فوزين على طاجيكستان 4-2 وبنما 6-3 وخسارة أمام البرتغال 1-4.

