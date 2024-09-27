اليويفا يعاقب برشلونة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) -اليوم الجمعة- منع برشلونة من بيع التذاكر لجماهيره لمباراته المقبلة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إدانة مشجعيه بتصرفات عنصرية خلال مباراته أمام موناكو.

وقال الاتحاد الأوروبي -في بيان- إن "لجنة الانضباط والقيم قررت تنفيذ الإجراء الانضباطي المعلق الذي فرضته لجنة الاستئناف في 17 أبريل/نيسان 2024 بسبب التصرف العنصري لجماهير برشلونة، مما ترتب عليه منع النادي الكتالوني من بيع تذاكر لمشجعيه خارج أرضه لمباراته المقبلة في مسابقة الاتحاد الأوروبي وفقا للمادة 26 (3) من لوائح الانضباط في اليويفا".

وفرض اليويفا غرامة قدرها 10 آلاف يورو على النادي الإسباني مع حظر إضافي أيضا على بيع التذاكر لجماهيره لمباراة واحدة خارج أرضه، مع إيقاف التنفيذ لمدة عام.

وفاز موناكو على برشلونة 2-1 في ملعب "لويس الثاني" الأسبوع الماضي.

وستكون المباراة المقبلة لبرشلونة خارج أرضه على ملعب رد ستار بلغراد في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.