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الجماهير الإنجليزية الأكثر تعرضا للاعتقالات بالموسم الماضي

جماهير ويست هام منصة اكس - @widescores_com
جماهير ويست هام احتلت المركز الأول في عدد الاعتقالات في صفوفها خلال الموسم 2023-2024 (مواقع التواصل الاجتماعي)
27/9/2024

صنف تقرير لوزارة الداخلية البريطانية ويست هام يونايتد على أنه أكثر فريق تعرضت جماهيره للاعتقالات خلال موسم 2023-2024.

ويتسبب المشجعون المشاغبون في أعمال فوضى وعنف داخل الملاعب، سواء باستخدام الألعاب النارية أو الهتافات العنصرية أو الشعارات غير اللائقة أو جرائم تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

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وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية أنه تم اعتقال 2584 شخصا أثناء حضورهم المباريات خلال الموسم الماضي.

واستنادًا إلى الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية عبر صحيفة "ديلي ميل"، فإن 103 من الذين تم اعتقالهم كانوا من مشجعي ويست هام.

كما شهدت 3 فرق أخرى الكثير من الاعتقالات في صفوف جماهيرها خلال الأشهر الـ12 الماضية من بينها مانشستر سيتي.

وذكرت الوزارة أن حيازة المخدرات من الدرجة الأولى تعد السبب الرئيس وراء الاعتقالات.

وتراجع عدد الاعتقالات في صفوف مشجعي ليدز يونايتد بنحو 46% مقارنة بالعام الماضي.

وهذه قائمة جماهير الأندية الإنجليزية الـ5 الأكثر تعرضا للاعتقالات في موسم 2023-2024:

 

1- ويست هام يونايتد: (103 اعتقالات).

2- مانشستر يونايتد: (88 اعتقالا).

3- مانشستر سيتي: (88 اعتقالا).

4- أرسنال: (85 اعتقالا).

5- تشلسي: (67 اعتقالا).

المصدر : الصحافة البريطانية

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