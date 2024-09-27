اللاعبون الأكثر تنقلا بين أندية البريميرليغ

يرى البعض أن الولاء في كرة القدم عفا عليه الدهر، وقلما نجد في الوقت الراهن لاعبين بقوا في نادٍ واحد طوال مسيرتهم الكروية بصرف النظر عن الدوافع والأسباب.

وفي العصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، من النادر أن تجد لاعبين أوفياء لناديهم الأول في ظل التوسع المستمر بسوق الانتقالات، الذي جعل العديد منهم في انتقال مستمر من نادٍ لآخر.

ولعب آندي كول لسبعة فرق مختلفة؛ من بينها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بينما دافع ماركوس بينت عن ألوان أكبر عدد من أندية البريميرليغ في التاريخ.

فيما يلي قائمة 12 لاعبا لعبوا لأكبر عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- الإنجليزي ماركوس بينت: 8 انتقالات (كريستال بالاس، بلاكبيرن، إبسويتش، ليستر، إيفرتون، تشارلتون، ويغان، ولفرهامبتون).

2- الانجليزي بيتر كراوتش: 7 انتقالات (أستون فيلا، ساوثهامبتون، ليفربول، بورتسموث، توتنهام، ستوك، بيرنلي).

3- الإنجليزي آندي كول: 7 انتقالات (نيوكاسل، مانشستر يونايتد، بلاكبيرن، فولهام، مان سيتي، بورتسموث، سندرلاند).

4- الإنجليزي واين روتليدج: 7 انتقالات (كريستال بالاس، توتنهام، بورتسموث، فولهام، أستون فيلا، نيوكاسل، سوانسي).

5- الإسرائيلي تال بن حاييم: 7 انتقالات (بولتون، تشلسي، مان سيتي، سندرلاند، بورتسموث، وست هام، كوينز بارك رينجرز).

6- الويلزي كريغ بيلامي: 7 انتقالات (كوفنتري، نيوكاسل، بلاكبيرن، ليفربول، وست هام، مان سيتي، كارديف).

7- الفرنسي نيكولا أنيلكا: 6 انتقالات (أرسنال، ليفربول، مان سيتي، بولتون، تشلسي، وست بروميتش).

8- الإنجليزي جيمس ميلنر: 6 انتقالات (ليدز، نيوكاسل، أستون فيلا، مان سيتي، ليفربول، برايتون).

9- الأيرلندي روبي كين: 6 انتقالات (كوفنتري، ليدز، توتنهام، ليفربول، وست هام، أستون فيلا).

10- الإنجليزي سكوت باركر: 6 انتقالات (تشارلتون، تشلسي، نيوكاسل، وست هام، توتنهام، فولهام).

11- الإنجليزي ليس فرديناند: 6 انتقالات (كوينز بارك رينجرز، نيوكاسل، توتنهام، وست هام، ليستر سيتي، بولتون).

12- الإنجليزي نيك بارمبي: 6 انتقالات (توتنهام، ميدلسبره، إيفرتون، ليفربول، ليدز، هال سيتي).