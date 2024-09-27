وفاة درّاجة سويسرية بعد حادث خطير في بطولة العالم

توفيت الدرّاجة السويسرية مورييل فورير الجمعة، بعد يوم من تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس إثر حادث في سباق الطرق لفئة الناشئات في بطولة العالم.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات، في بيان، "بحزن شديد تلقى الاتحاد الدولي للدراجات واللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات على الطريق اليوم نبأ وفاة الدراجة السويسرية الشابة مورييل فورير".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 اتهام 3 أشخاص بابتزاز عائلة مايكل شوماخر بصور خاصة list 2 of 2 حمى رياضة سوبوتيو تجتاح بلدة إنجليزية end of list

وسقطت فورير (18 عاما) خلال السباق الذي جرى على طرق مبتلة بالماء الخميس، ونقلت إلى المستشفى بواسطة مروحية في حالة "حرجة للغاية".

وأضاف الاتحاد "توفيت مورييل فورير اليوم للأسف في مستشفى جامعة زيورخ".

وتابع "فقَد المجتمع الدولي لرياضة الدراجات درّاجة كانت تتمتع بمستقبل مشرق أمامها".

ووفقا لوسائل إعلام سويسرية، وقع الحادث في غابة فوق كوسناخت، على الساحل الشرقي لبحيرة زيورخ، واستغرق الأمر دقائق عدة قبل العثور على فورير.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قال صباح الجمعة قبل إعلان الوفاة أن "التحقيقات من قبل السلطات المختصة جارية"، مضيفا أن بطولة العالم ستستمر بسباقات السيدات والرجال المقررة يومي السبت والأحد.

وفازت فورير بالميدالية الفضية في سباقي ضد الساعة والطرق لفئة الناشئات في بطولة سويسرا الوطنية لهذا العام.