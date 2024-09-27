نهاية موسم رودري تضع غوارديولا في مأزق

أكّد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، غياب مواطنه لاعب الوسط رودري عن بقية الموسم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وقال غوارديولا "لقد خضع لجراحة هذا الصباح. لذلك، سيكون حاضرا هنا في الموسم المقبل. هذا الموسم قد انتهى".

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وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مصابا خلال مواجهة أرسنال (2-2) وصيف السيتي في الموسمين الأخيرين بعد سقوطه أرضا وهو يمسك بركبته اليمنى، في قمة المرحلة الخامسة من الدوري.

وتُعد إصابة رودري خسارة كبيرة لسيتي الذي يدافع عن لقبه المتوّج به 4 مرات متتالية قياسية، بالإضافة إلى طموحه في استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه في الموسم ما قبل الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

وصرّح غوارديولا عشية مواجهة نيوكاسل في الدوري "الكثير من الأشهر بغياب لاعب مهم بالنسبة لنا، الكل يعلم ذلك"، مشيرا إلى أنه يبقى متفائلا على الرغم من ذلك.

جوارديولا 🗣️ ليس لدينا لاعب مثل رودري، لكن باقي اللاعبين معا يمكنهم تعويض ما يقدمه لنا منذ وصوله للنادي، يجب أن نجد طريقة كفريق للعب بدون لاعب مهم مثله في الأشهر القادمة. pic.twitter.com/eekYCyzXaO — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 27, 2024

وأضاف "لم يمرّ يوم واحد في السنوات الأخيرة لم أكن فيه واثقا. بالطبع نحن أقوى بوجوده، نحن أقوى بوجود (الهولندي) نايثن أكيه… نحن أقوى بوجود (النرويجي) أوسكار بوب وكل اللاعبين المصابين من بينهم (البلجيكي) كيفن (دي بروين) ونحن نعلم ذلك، ولكن هذا هو الواقع".

ويطرح اسم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق كمرشح محتمل للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد دوره الكبير في فوز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وقيادته منتخب بلاده للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.

لم يخسر رودري سوى مباراة واحدة من آخر 84 لعبها مع سيتي والمنتخب الإسباني.

ويبلع معدّل انتصارات سيتي في الدوري بوجود لاعب الوسط المحوري 74.1%، لكن في غيابه تنخفض النسبة إلى 61.9%.

وكان رودري غاب عن أول 4 مباريات في الدوري بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها مع المنتخب الإسباني في كأس أوروبا التي توّج بلقبها.