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شاهد.. إيقاف لاعب 3 أشهر بسبب تدخل عنيف

3 MESES SUSPENDIDO منصة اكس - @loculobo
رويز (يسار) تسبب في كسر مزدوج لبيرموديز لاعب أتلانتي في الدوري المكسيكي (مواقع التواصل الاجتماعي)
26/9/2024

أوقف الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مدافع فريق دورادوس دي سينالوا، لويس رويز، لمدة 3 أشهر بعد تسببه في إصابة خطيرة للاعب أتلانتي كريستيان بيرموديز.

تعرض لاعب خط الوسط المهاجم لفريق أتلانتي لكسر مزدوج في أسفل ساقه اليمنى بعد تدخل رويز العنيف على بيرموديز خلال مباراة بالدوري المكسيكي الثاني بين الفريقين في 13 سبتمبر/أيلول.

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ويتعين على رويز، البالغ من العمر 22 عاما، أيضا تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها بعد التدخل، مما يعني أنه لن يعود للعب حتى عام 2025.

أبلغ فريق أتلانتي اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المكسيكي لكرة القدم عن التدخل العنيف، والتي قررت معاقبة رويز بعد مقابلة جميع الأطراف والاطلاع على التقارير الطبية الرسمية.

وخضع بيرموديز (37 عاما) لعملية جراحية لإصلاح كسر في عظام الشظية والقصبة، ولم يتم تحديد إطار زمني لعودته للعب.

المصدر : مواقع إلكترونية

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