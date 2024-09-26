شاهد.. إيقاف لاعب 3 أشهر بسبب تدخل عنيف

أوقف الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مدافع فريق دورادوس دي سينالوا، لويس رويز، لمدة 3 أشهر بعد تسببه في إصابة خطيرة للاعب أتلانتي كريستيان بيرموديز.

تعرض لاعب خط الوسط المهاجم لفريق أتلانتي لكسر مزدوج في أسفل ساقه اليمنى بعد تدخل رويز العنيف على بيرموديز خلال مباراة بالدوري المكسيكي الثاني بين الفريقين في 13 سبتمبر/أيلول.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 9 لاعبين اعتزلوا كرة القدم في 2024 list 2 of 2 لاعب سابق بريال مدريد: رونالدو لا يعرف لعب كرة القدم end of list

ويتعين على رويز، البالغ من العمر 22 عاما، أيضا تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها بعد التدخل، مما يعني أنه لن يعود للعب حتى عام 2025.

El momento de la terrible entrada que mandó al Hobbit Bermúdez al hospital 😣 El jugador de Dorados, Luis Ruiz recibió roja directa 🟥 Tras la trifulca otros dos jugadores de la visita fueron expulsados y uno más del Atlante 😰 pic.twitter.com/053jCMu2Cf — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 14, 2024

أبلغ فريق أتلانتي اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المكسيكي لكرة القدم عن التدخل العنيف، والتي قررت معاقبة رويز بعد مقابلة جميع الأطراف والاطلاع على التقارير الطبية الرسمية.

وخضع بيرموديز (37 عاما) لعملية جراحية لإصلاح كسر في عظام الشظية والقصبة، ولم يتم تحديد إطار زمني لعودته للعب.