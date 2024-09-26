كواليس خلافات تن هاغ مدرب مان يونايتد وكريستيانو رونالدو

كشف ستيف ماكلارين المساعد السابق للهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد سبب الخلافات بين هاغ وقائد النصر السعودي الحالي كريستيانو رونالدو.

وغادر رونالدو مانشستر يونايتد للانضمام إلى النصر في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد تفجّر الخلاف بينه وبين المدرب الهولندي.

وقال ماكلارين -في تصريحات لصحيفة "تلغراف" البريطانية- إن "تن هاغ على حق. المدرب الهولندي جاء إلى مانشستر يونايتد بفكرة واضحة أمام الجميع".

ولفت المدرب الإنجليزي الذي رحل عن مانشستر يونايتد في يوليو/تموز الماضي لقيادة منتخب جامايكا، إلى أن فكرة تن هاغ تلخصت في جملة واحدة "إذا لم تركض، فلن تلعب".

وأضاف ماكلارين "المدير الفني الهولندي كان صارما في هذا الشأن مع جميع لاعبي الفريق، في مقدمتهم رونالدو".

وأوضح ماكلارين أن رونالدو لم يلب معايير تن هاغ ولم ينفذ فكرته، حيث واجهه المدرب الهولندي بهذا الأمر، مما أشعل الخلاف بينهما، قبل رحيل الأسطورة البرتغالية إلى الملاعب السعودية.

Steve McClaren exclusive interview 'Cristiano Ronaldo fell short of Erik ten Hag’s standards at Manchester United' ✍️ @SamWallaceTel#TelegraphFootball — Telegraph Football (@TeleFootball) September 25, 2024

وكان من المعروف أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات مزّق عقده، وترك يونايتد في منتصف موسم تن هاغ الأول.

ورفض رونالدو المشاركة في المباريات مبكرا، ثم انتقد المدير علنا في مقابلة صحفية مع الإعلامي بيرس مورغان.

وانتقد رونالدو تن هاغ لإشارته إلى أن يونايتد غير مستعد للمنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

وكشف رونالدو (39 عاما) أنه لن يحترم تن هاغ لأنه "لا يُظهر لي الاحترام"، وقال إنه شعر "بالخيانة" من قبل يونايتد، الذي لم يحرز أي تقدم منذ رحيل أسطورة التدريب السير أليكس فيرغسون.

وبعد شهرين، قاد تن هاغ يونايتد إلى كأس "كاراباو"، منهيا صياما عن الألقاب دام 6 سنوات للشياطين الحمر قبل التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن يونايتد من إعادة صاروخ ماديرا إلى قلعة أولد ترافورد، قادما من يوفنتوس مقابل 25.5 مليون دولار.

ومنذ وصوله إلى مانشستر يونايتد، شارك رونالدو -بعهدته الثانية مع الفريق- في 28 مباراة بكافة المسابقات، ونجح في تسجيل 15 هدفا.