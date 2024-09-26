عودة نيمار لاعب الهلال السعودي إلى الملاعب مؤجلة

يتطلع أنصار فريق الهلال السعودي بشوق إلى عودة نجم الفريق البرازيلي نيمار بعد غياب ناهز العام بداعي الإصابة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية استطلعت أحوال البرازيلي رغم أن عودته تأجلت حتى يناير/كانون الثاني المقبل. وأكدت أن نيمار ظهر طبيعيا في تدريبات الهلال، ويُمكنه المشاركة خلال الأيام القليلة القادمة في مسابقة الكأس أو دوري الأبطال.

لكن مدرب الهلال، جورجي جيسوس، أكد أن النجم البرازيلي ليس جاهزا للعودة الوشيكة للعب مع الفريق.

🔵 متابعة 🔵 🔴 من تدريبات نجم الهلال الأخيرة وتطور ملحوظ في القفز والثبات وثقة نيمار في الركبة بشكل أفضل من الفترة الماضية ، صحيح فيه بعض الملاحظات ونقاط الضعف في الفيديو ( وراح تطور ) خلال الفترة القادمة مع التدريبات ولكن بشكل عام وضعه حالياً أفضل ..@ithamer_7 من 📌 pic.twitter.com/mjXPSwMMWg — الجماهير VIP 🌐 (@aljmaaher) September 25, 2024

فبعد عودة نيمار (32 عاما) للتدريبات في يوليو/تموز الماضي، زادت التكهنات بأنه قريب من العودة للعب، لكن جيسوس خفض سقف التوقعات خلال مؤتمر صحفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار ساهم في تأخر عودته إلى الملاعب لعدم انضباطه في فترة العلاج، مما اضطر إدارة الفريق إلى تأخير تسجيله في القائمة.

ومع السماح لفرق الدوري السعودي للمحترفين بتسجيل 8 لاعبين أجانب كحد أقصى فوق سن 21 عاما، حل ماركوس ليوناردو، الذي تم التعاقد معه من بنفيكا في وقت سابق من سبتمبر/أيلول، مكان نيمار في قائمة النصف الأول من موسم الدوري.

ومنذ توقيعه لمدة موسمين في صيف 2023، لعب البرازيلي 5 مباريات فقط (3 في الدوري واثنتان في دوري أبطال آسيا). مما يعني حسابيا أن كل مباراة كلفت الهلال حوالي 20 مليون يورو.

ولعب النجم البرازيلي ما مجموعه 386 دقيقة، وساهم في 4 أهداف، بتسجيل هدف وصناعة 3.

وواجه نيمار كل من الرياض وضمك والشباب في الدوري السعودي، ونافباخور وناساجي في دوري الأبطال.

وبخلاف ذلك، اقتصر ظهور نيمار في مباريات الهلال، على الحضور من المنصة الشرفية لتشجيع زملائه.

وكان نيمار تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026.

ووقع نيمار مع الهلال السعودي الصيف الماضي، قادما من باريس سان جيرمان، صفقة بلغت قيمتها 109 ملايين دولار.