9 لاعبين اعتزلوا كرة القدم في 2024

أعلن المدافع السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد وفرنسا رفائيل فاران اعتزاله كرة القدم، لينضم بذلك إلى قائمة النجوم الذين ودعوا الملاعب عام 2024.

وزين هؤلاء اللاعبون ملاعب كرة القدم في الدوريات الأوروبية الكبرى لعدة سنوات.

وتضم القائمة عددا من النجوم السابقين الذين حملوا ألوان كلا من مانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

فيما يلي قائمة 9 لاعبين قرروا وضع حد لمسيرتهم في 2024:

9-الفرنسي رافائيل فاران

اعتزل المدافع السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ومنتخب فرنسا فاران اللعب في 25 سبتمبر/أيلول 2024 عن عمر يناهز 31 عاما.

انضم فاران إلى نادي كومو الإيطالي في صفقة انتقال مجانية في يوليو/تموز لكنه تعرض لإصابة في الركبة في أول ظهور له ضد سامبدوريا الشهر الماضي.

8-التشيلي كلاوديو برافو

أعلن حارس مرمى برشلونة ومانشستر سيتي ومنتخب تشيلي السابق اعتزاله في أغسطس/آب 2024 عن عمر يناهز 41 عاما.

7-الإنجليزي فيل جونز

قال جونز إنه يستهدف وظيفة في الإدارة بعد الإعلان رسميا عن اعتزاله اللعب في أغسطس/آب 2024.

لم يلعب اللاعب البالغ 32 عاما منذ مغادرته مانشستر يونايتد في نهاية موسم 2022-2023، وكان ظهوره الأخير قبل 12 شهرا أمام برينتفورد.

انضم جونز، الذي فاز بـ 27 مباراة دولية مع إنجلترا، إلى يونايتد من بلاكبيرن في عام 2011 لكنه عانى من الإصابات طوال مسيرته.

6-البرتغالي بيبي

بعد مسيرة كروية طويلة امتدت لأكثر من 20 عاما شهدت فوزه بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وبطولة أمم أوروبا مع البرتغال وعدد لا يحصى من الألقاب الأخرى، علق بيبي حذاءه أخيرا في سن 41 عاما.

لقد ترك البرتغالي إرثا كمدافع صلب وقوي، وكان بمثابة كابوس لأي مهاجم يجرؤ على محاولة تجاوزه.

5-الإسباني تياغو ألكانتارا

أعلن تياغو اعتزاله في يوليو/تموز 2024 بعد مغادرته ليفربول في نهاية الموسم الماضي.

وعانى لاعب الوسط البالغ 33 عاما، من مشاكل الإصابة خلال فترة وجوده في ميرسيسايد، لكنه ظل لاعبا لا مثيل له في كرة القدم. ولعب مع برشلونة وبايرن ميونيخ والمنتخب الإسباني.

4-الألماني توني كروس

اعتزل أحد أعظم لاعبي خط الوسط في جيله، إن لم يكن في كل العصور، اللعب بعد هزيمة ألمانيا في ربع نهائي بطولة أوروبا أمام إسبانيا.

فاز كروس بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال موسمه الأخير في ريال مدريد، لكن للأسف لم يحقق النجاح على أرضه في بطولة أوروبا 2024.

3-الإنجليزي ريان برتراند

أعلن برتراند الظهير الأيسر السابق لتشلسي وساوثهامبتون وإنجلترا اعتزاله كرة القدم في يونيو/حزيران 2024 في عمر الـ34.

2-الإنجليزي جو هارت

أعلن حارس مرمى إنجلترا ومانشستر سيتي نهاية الموسم الماضي اعتزاله اللعبة بعد فترة 3 سنوات في سيلتيك وهو في سن الـ37.

1-البلجيكي مروان فيلايني

أعلن البلجيكي عن نهاية مسيرته في فبراير/شباط من هذا العام، قائلا ببساطة، "أنا ممتن للغاية لأنني مارست الرياضة التي أحبها على أعلى مستوى".