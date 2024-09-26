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9 لاعبين اعتزلوا كرة القدم في 2024

Champions League - Group B - Liverpool v FC Porto Soccer Football - Champions League - Group B - Liverpool v FC Porto - Anfield, Liverpool, Britain - November 24, 2021 Liverpool's Thiago Alcantara celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY
أعلن تياغو ألكانتارا اعتزاله في يوليو/تموز 2024 بعد مغادرته ليفربول في نهاية الموسم الماضي (رويترز)
26/9/2024

أعلن المدافع السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد وفرنسا رفائيل فاران اعتزاله كرة القدم، لينضم بذلك إلى قائمة النجوم الذين ودعوا الملاعب عام 2024.

وزين هؤلاء اللاعبون ملاعب كرة القدم في الدوريات الأوروبية الكبرى لعدة سنوات.

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وتضم القائمة عددا من النجوم السابقين الذين حملوا ألوان كلا من مانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي.

فيما يلي قائمة 9 لاعبين قرروا وضع حد لمسيرتهم في 2024:

 

فاران أعلن اعتزاله وهو في الـ31 من عمره فقط (الفرنسية)

9-الفرنسي رافائيل فاران

اعتزل المدافع السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ومنتخب فرنسا فاران اللعب في 25 سبتمبر/أيلول 2024 عن عمر يناهز 31 عاما.

انضم فاران إلى نادي كومو الإيطالي في صفقة انتقال مجانية في يوليو/تموز لكنه تعرض لإصابة في الركبة في أول ظهور له ضد سامبدوريا الشهر الماضي.

8-التشيلي كلاوديو برافو

أعلن حارس مرمى برشلونة ومانشستر سيتي ومنتخب تشيلي السابق اعتزاله في أغسطس/آب 2024 عن عمر يناهز 41 عاما.

MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 21: Claudio Bravo of Manchester City in action during the Premier League match between Manchester City and Tottenham Hotspur at the Etihad Stadium on January 21, 2017 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)
التشيلي كلاوديو برافو بقميص مانشستر سيتي (غيتي)

7-الإنجليزي فيل جونز

قال جونز إنه يستهدف وظيفة في الإدارة بعد الإعلان رسميا عن اعتزاله اللعب في أغسطس/آب 2024.

لم يلعب اللاعب البالغ 32 عاما منذ مغادرته مانشستر يونايتد في نهاية موسم 2022-2023، وكان ظهوره الأخير قبل 12 شهرا أمام برينتفورد.

انضم جونز، الذي فاز بـ 27 مباراة دولية مع إنجلترا، إلى يونايتد من بلاكبيرن في عام 2011 لكنه عانى من الإصابات طوال مسيرته.

6-البرتغالي بيبي

بعد مسيرة كروية طويلة امتدت لأكثر من 20 عاما شهدت فوزه بـ3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وبطولة أمم أوروبا مع البرتغال وعدد لا يحصى من الألقاب الأخرى، علق بيبي حذاءه أخيرا في سن 41 عاما.

لقد ترك البرتغالي إرثا كمدافع صلب وقوي، وكان بمثابة كابوس لأي مهاجم يجرؤ على محاولة تجاوزه.

بيبي اعتزل بعد مسيرة كروية طويلة امتدت لأكثر من 20 عاما (غيتي)

5-الإسباني تياغو ألكانتارا

أعلن تياغو اعتزاله في يوليو/تموز 2024 بعد مغادرته ليفربول في نهاية الموسم الماضي.

وعانى لاعب الوسط البالغ 33 عاما، من مشاكل الإصابة خلال فترة وجوده في ميرسيسايد، لكنه ظل لاعبا لا مثيل له في كرة القدم. ولعب مع برشلونة وبايرن ميونيخ والمنتخب الإسباني.

4-الألماني توني كروس

اعتزل أحد أعظم لاعبي خط الوسط في جيله، إن لم يكن في كل العصور، اللعب بعد هزيمة ألمانيا في ربع نهائي بطولة أوروبا أمام إسبانيا.

فاز كروس بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال موسمه الأخير في ريال مدريد، لكن للأسف لم يحقق النجاح على أرضه في بطولة أوروبا 2024.

الألماني توني كروس اعتزل بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2024 (رويترز)

3-الإنجليزي ريان برتراند

أعلن برتراند الظهير الأيسر السابق لتشلسي وساوثهامبتون وإنجلترا اعتزاله كرة القدم في يونيو/حزيران 2024 في عمر الـ34.

2-الإنجليزي جو هارت

أعلن حارس مرمى إنجلترا ومانشستر سيتي نهاية الموسم الماضي اعتزاله اللعبة بعد فترة 3 سنوات في سيلتيك وهو في سن الـ37.

1-البلجيكي مروان فيلايني

أعلن البلجيكي عن نهاية مسيرته في فبراير/شباط من هذا العام، قائلا ببساطة، "أنا ممتن للغاية لأنني مارست الرياضة التي أحبها على أعلى مستوى".

JOHOR BAHRU, MALAYSIA - APRIL 24: Marouane Fellaini of Shanong Luneng FC in action during the AFC Champions League Group E match between Johor Darul Ta'zim and Shandong Luneng at Larkin Stadium on April 24, 2019 in Johor Bahru, Malaysia. (Photo by How Foo Yeen/Getty Images)
مروان فيلايني وضع حدا لمسيرته في فبراير/شباط الماضي (غيتي)
المصدر : مواقع إلكترونية

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