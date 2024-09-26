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تحاصره عقبات كثيرة.. مونديال الأندية 2025 مهدد بالإلغاء

JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 22: The trophy is seen prior to the FIFA Club World Cup Final between Manchester City and Fluminense at King Abdullah Sports City on December 22, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Etsuo Hara/Getty Images)
الأندية الرئيسية المشاركة في كأس العالم للأندية طالبت فيفا بتأمين المبالغ اللازمة لتمويل الجوائز المالية للبطولة (غيتي)
26/9/2024-|آخر تحديث: 27/9/202412:41 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن أن إقامة بطولة كأس العالم للأندية المقررة بالولايات المتحدة الأميركية في خطر في ظل وجود عقبات كثيرة.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يستهدف الحصول على أرباح من مونديال الأندية بقيمة 4 ملايين يورو، لم ينجح بعد في الحصول على مصادر تمويل للبطولة من الرعاة وقنوات البث التلفزيوني.

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وأشارت إلى أن حقوق النقل التلفزيوني للبطولة -التي ستقام من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز عام 2025- لم يتم بيعها في أميركا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت الأندية الرئيسية المشاركة في كأس العالم للأندية طالبت فيفا بتأمين المبالغ اللازمة لتمويل الجوائز المالية للبطولة، وتتوقع تلك الأندية الحصول على 50 مليون دولار على الأقل في ظل تأكيد جياني إنفانتينو رئيس فيفا أن الجوائز ستصل إلى 80 مليون دولار.

ويبدو أن السعودية تمثل الفرصة الأخيرة لإنفانتينو الذي طالب بتشكيل حكومة أزمة، واستدعى جميع محطات التلفزيون في العالم، ويأمل أن تبدي الرياض، مستضيفة كأس العالم 2034، اهتماما بالشكل الجديد لكأس العالم للأندية.

وقبل انطلاق المونديال بـ9 أشهر تبرز أزمة أخرى تتعلق بعدم توافر الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات، إضافة إلى اعتراض عدد من الأندية على إقامة المونديال بسبب تزاحم البطولات.

وتتزامن بطولة كأس العالم للأندية الجديدة بمشاركة 32 فريقا مع بطولة أوروبا تحت 21 عاما (من 12 يونيو/حزيران إلى 5 يوليو/تموز)، وكأس الكونكاكاف الذهبية (من 14 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز).

المصدر : الصحافة البريطانية + مواقع إلكترونية

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