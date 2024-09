تحاصره عقبات كثيرة.. مونديال الأندية 2025 مهدد بالإلغاء

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن أن إقامة بطولة كأس العالم للأندية المقررة بالولايات المتحدة الأميركية في خطر في ظل وجود عقبات كثيرة.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يستهدف الحصول على أرباح من مونديال الأندية بقيمة 4 ملايين يورو، لم ينجح بعد في الحصول على مصادر تمويل للبطولة من الرعاة وقنوات البث التلفزيوني.

وأشارت إلى أن حقوق النقل التلفزيوني للبطولة -التي ستقام من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز عام 2025- لم يتم بيعها في أميركا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

