تحاصره عقبات كثيرة.. مونديال الأندية 2025 مهدد بالإلغاء

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن أن إقامة بطولة كأس العالم للأندية المقررة بالولايات المتحدة الأميركية في خطر في ظل وجود عقبات كثيرة.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يستهدف الحصول على أرباح من مونديال الأندية بقيمة 4 ملايين يورو، لم ينجح بعد في الحصول على مصادر تمويل للبطولة من الرعاة وقنوات البث التلفزيوني.

وأشارت إلى أن حقوق النقل التلفزيوني للبطولة -التي ستقام من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز عام 2025- لم يتم بيعها في أميركا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

🚨🏆 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | The new FIFA Club World Cup has problems… 😬 • Zero bids for TV coverage

• No stadiums confirmed

• Calendar/contract clashes Some clubs are against the competition. High costs & lack of organisation is putting the tournament at risk! (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/tod9COuRzu — EuroFoot (@eurofootcom) September 26, 2024

وكانت الأندية الرئيسية المشاركة في كأس العالم للأندية طالبت فيفا بتأمين المبالغ اللازمة لتمويل الجوائز المالية للبطولة، وتتوقع تلك الأندية الحصول على 50 مليون دولار على الأقل في ظل تأكيد جياني إنفانتينو رئيس فيفا أن الجوائز ستصل إلى 80 مليون دولار.

ويبدو أن السعودية تمثل الفرصة الأخيرة لإنفانتينو الذي طالب بتشكيل حكومة أزمة، واستدعى جميع محطات التلفزيون في العالم، ويأمل أن تبدي الرياض، مستضيفة كأس العالم 2034، اهتماما بالشكل الجديد لكأس العالم للأندية.

وقبل انطلاق المونديال بـ9 أشهر تبرز أزمة أخرى تتعلق بعدم توافر الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات، إضافة إلى اعتراض عدد من الأندية على إقامة المونديال بسبب تزاحم البطولات.

وتتزامن بطولة كأس العالم للأندية الجديدة بمشاركة 32 فريقا مع بطولة أوروبا تحت 21 عاما (من 12 يونيو/حزيران إلى 5 يوليو/تموز)، وكأس الكونكاكاف الذهبية (من 14 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز).