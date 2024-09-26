موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الجولة الثامنة للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ستقام المباراة السبت 28 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب إل سادار معقل أوساسونا.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة:

beIN Sports 3

كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

يتصدر برشلونة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، في حين يحتل أوساسونا المركز السابع برصيد 11 نقطة.

ويتفوق برشلونة تفوقا كاسحا في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين برصيد 46 انتصارا مقابل 14 فقط لخيتافي، وانتهت 16 مباريات بالتعادل.