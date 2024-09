شرط تشيزني الوحيد للتوقيع مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، كان همزة الوصل في إقناع مواطنه المعتزل فويتشيك تشيزني لخلافة الحارس تير شتيغن المصاب.

واختارت الإدارة الرياضية لبرشلونة تشيزني حارس يوفنتوس السابق ليكون بديلا لتير شتيغن حتى نهاية الموسم.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أنه خلال عملية البحث عن بديل للحارس الألماني المصاب فكر ليفاندوفسكي على الفور في زميله السابق، على الرغم من أن حارس اليوفي السابق اعتزل اللعب.

ووفقا لصحفي "كادينا سير" الإسبانية جوفري ماتيو كانت المكالمة بين ليفاندوفسكي وحارس المرمى مفتاحا لمعرفة نواياه ولإقدام برشلونة على الخطوة الحاسمة.

وأخبر تشيزني صديقه ليفاندوفسكي أنه "مرتاح في الوضع الحالي"، ولن يتخذ أي خطوة قبل أن يضمن أنه سيشارك أساسيا في المباريات.

وأضاف ماتيو أن الحارس البولندي خلال المكالمة وضع شرطا من أجل إنهاء كافة الأمور التي تخص انتقاله إلى برشلونة، وكان الشرط هو مشاركته في التشكيل الأساسي، حيث إنه لا يرغب بالعودة من الاعتزال والانضمام إلى الفريق الكتالوني من أجل الجلوس على مقاعد البدلاء.

