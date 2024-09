نجم ليفربول السابق يدفع من ماله الخاص للعب بدوري الدرجة الرابعة

لن يقبل الكثير من لاعبي كرة القدم المحترفين دفع أموال للعب في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي، لكن المهاجم الإنجليزي السابق آندي كارول يشكل استثناء نادرا.

كان كارول أغلى لاعب كرة قدم بريطاني حين انضم لليفربول في 2011، وسجل 54 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل على ملايين الدولارات سنويا، لكنه الآن يحصل على 3500 يورو شهريا مع ناديه الجديد بوردو.

وقال كارول لإذاعة مونت كارلو "بصراحة، أدفع من جيبي الخاص للعب مع بوردو، لكني سعيد بلعب كرة القدم".

"أريد أن أكون جزءا من تاريخ النادي. بصراحة، الأمر لا يتعلق بالمال. خلال مسيرتي لم يكن الأمر يتعلق بالمال أبدا".

"في نهاية المطاف، لا يهم حقا المستوى الذي تلعب فيه.. أتمنى أن نتمكن من تحقيق أهدافنا هذا الموسم".

بدأ كارول (35 عاما) مسيرته في نيوكاسل يونايتد قبل انتقاله إلى ليفربول، ثم أمضى الموسم الماضي مع نادي أميان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

