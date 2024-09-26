موعد مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
يستضيف النصر منافسه الوحدة على ملعب "الأول بارك"، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2024 – 2025.
ويسعى العالمي لتحقيق أول انتصار في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي.
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وحقق زملاء كريستيانو رونالدو انتصارين على الفيحاء 4-1 والاتفاق 3-0، وتعادل مع الرائد والأهلي بالنتيجة نفسها (1-1)، محتلا المركز الخامس برصيد 8 نقاط.
ومن جانبه، يأمل الوحدة استعادة توازنه بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الماضية أمام الاتحاد 1-7.
ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر من فوز وتعادل وهزيمتين.
موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
تقام مباراة النصر والوحدة الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب الأول بارك، وتنطلق الساعة السادسة و20 دقيقة مساء (18:20) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، السابعة و20 دقيقة مساء (19:20) بتوقيت أبوظبي.
وينقل البث المباشر للمباراة عبر قناة السعودية SSC HD1.
كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.