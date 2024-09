مباراة فالنسيا وبايرن ميونخ عام 1996.. محاولة رشوة حكم أتت بنتائج عكسية

زعم رئيس نادي فالنسيا الإسباني السابق باكو رويغ أنه قام برشوة أحد الحكام قبل مباراة في كأس الاتحاد الأوروبي، لكن خطته أتت بنتائج عكسية.

وكان رويغ المساهم الأكبر ورئيسا لنادي "الخفافيش" المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم من عام 1994 إلى عام 1997.

وتحدث باكو في مقابلة نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" صراحة عن محاولة رشوة حكم قبل مباراة في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضح الرئيس أنه أراد التأثير على قرارات التحكيم من خلال وسيط، وذلك قبل مباراة العودة ضد بايرن ميونخ الألماني التي أقيمت في 24 سبتمبر/أيلول 1996.

وكان فريق "الخفافيش" فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، لكن الرئيس السابق كان يخشى جحيم الفريق الألماني الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره.

🗣️ Former Valencia president Paco Roig admits he tried to buy the referee against Bayern Munich in 1996:

"I tried to buy a match through an agent, who tricked me. He said he's very close to the referee,

I gave him the 3 million, and then in the 5th minute the referee awarded… pic.twitter.com/uqw1dKSB0r

— Football Talk (@FootballTalkHQ) September 23, 2024