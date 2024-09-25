رياضة|مصر

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

شيكا بالا لاعب الزمالك ومحمود كهربا لاعب الأهلي مواقع التواصل الاجتماعي
محمود كهربا لاعب الأهلي (يسار) وشيكابالا نجم الزمالك (مواقع التواصل)
25/9/2024

نستعرض موعد مباراة الأهلي المصري ضد مواطنه الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية، وتبدأ في التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

يخوض الأهلي المباراة باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطلا للكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك:

  • beIN Sports HD
  • MBC Masr

يتفوق الأهلي على غريمه في المواجهات السابقة برصيد 49 انتصارا مقابل 21 للزمالك، وانتهت 27 مباراة بالتعادل.

وفاز الأهلي بكأس السوبر الأفريقي 8 مرات مقابل 4 للزمالك.

التقى الفريقان في السوبر الأفريقي عام 1994 في جوهانسبرغ، وفاز الزمالك 1-صفر بهدف سجله أيمن منصور نجم الفريق السابق.

المصدر : الجزيرة

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