موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالسوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي المصري ضد مواطنه الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية، وتبدأ في التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

يخوض الأهلي المباراة باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطلا للكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك:

beIN Sports HD

MBC Masr

يتفوق الأهلي على غريمه في المواجهات السابقة برصيد 49 انتصارا مقابل 21 للزمالك، وانتهت 27 مباراة بالتعادل.

وفاز الأهلي بكأس السوبر الأفريقي 8 مرات مقابل 4 للزمالك.

التقى الفريقان في السوبر الأفريقي عام 1994 في جوهانسبرغ، وفاز الزمالك 1-صفر بهدف سجله أيمن منصور نجم الفريق السابق.