الفرنسي فاران لاعب ريال مدريد السابق يعتزل بعمر 31

أعلن الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم وريال مدريد الإسباني السابق اعتزاله لعب كرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فاران (31 عاما) انضم إلى فريق كومو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي لمدة عامين بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي، ولكنه تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته الأولى مع الفريق في مباراة بكأس إيطاليا أمام سامبدوريا.

وفي أغسطس/آب الماضي رفع اسم اللاعب الفرنسي الدولي من قائمة الفريق للموسم الجديد، واضطرته الإصابة حاليا لإنهاء مسيرته.

وفي منشور على إنستغرام، قال فاران "وهكذا، تبدأ حياة جديدة خارج الملعب، سأظل مع كومو، ولكن بدون استخدام حذائي وواقيات الساق، وهو أمر أتطلع إلى مشاركة المزيد عنه قريبا".

وأضاف "حاليا، ولكل مشجعي الأندية التي لعبت لها، لزملائي والمدربين والعاملين.. من أعماق قلبي، شكرا لأنكم جعلتم هذه الرحلة مميزة بشكل أكثر مما كنت أحلم به".

وتوّج فاران بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد الذي انتقل إليه عام 2011 واستمر في صفوفه 10 سنوات، وفاز مع النادي الملكي بلقب الدوري 3 مرات أيضا إلى جانب 11 لقبا آخر.

وانتقل إلى يونايتد في 2021، وفاز معه بكأس إنجلترا وكأس الرابطة.

ولعب قلب الدفاع دورا مهما في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم روسيا 2018 كما في الحصول على وصافة مونديال قطر 2022، إضافة إلى فوزه بدوري الأمم الأوروبية 2020-2021.