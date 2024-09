حارس سابق لمانشستر يونايتد: غوارديولا دمر كرة القدم

وجّه حارس مانشستر يونايتد السابق تيم هاوارد سهام النقد لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، متهما إياه بتدمير كرة القدم.

ويعتقد الحارس الأميركي المعتزل، أن الفرق الأخرى تحاول نسخ نظام غوارديولا.

الحارس الأميركي الذي لعب لعدة فرق منها مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2007، وشارك في 121 مباراة مع منتخب الولايات المتحدة، هاجم تكتيكات غوارديولا في "البودكاست" الجديد لجيمي كاراغر وغاري نيفيل.

وقال هاوارد "أعتقد أن ما حدث هو أن بيب غوارديولا دمر كرة القدم من نواح عديدة. أقنع غوارديولا الجميع أنهم يستطيعون لعب كرة القدم الشاملة. لكن هذا غير صحيح. ليس كل شخص يستطيع القيام بذلك؛ 3 فرق فقط في العالم يمكنها القيام بذلك بشكل جيد حقا".

في أحد تقاريره، قدّم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شرحا وافيا لمفهوم "الكرة الشاملة" وقال إنه "في هذا الأسلوب لا ينبغي لأي لاعب في الملعب أن يلتزم بمركزه الأساسي، لأن الأدوار هنا تمتاز بالسلاسة المطلقة".

وأضاف "يتم تشجيع كل لاعب على تبادل دوره بشكل متكرر؛ لإنشاء أنماط لعب هجومية مُدمّرة، لكن هذا الأمر يتطلب مستويات عالية من الذكاء الكروي، وقدرات فنية كبيرة، والتواصل على نحو جيد أيضا".

