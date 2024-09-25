سون قائد توتنهام: بنتانكور كاد يبكي عند اعتذاره عن تعليقه المسيء

قال سون هيونغ-مين قائد توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء، إنه لا يكنّ أي مشاعر سيئة تجاه زميله رودريغو بنتانكور، بعد أن اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لاعب أوروغواي بسوء السلوك بعد استخدام كلمات مهينة تجاه لاعب كوريا الجنوبية خلال مقابلة تلفزيونية.

وقد يواجه بنتانكور عقوبة إيقاف طويلة من قِبل الاتحاد الإنجليزي بعد أن طلب منه مقدم برنامج "بور لا كاميسيتا" التلفزيوني في أوروغواي قميص أحد لاعبي توتنهام ليرد عليه "قميص سوني؟" مضيفا "قد يكون قميص ابن عم سوني أيضا لأنهم جميعا متشابهون".

وقال سون قبل مباراة توتنهام الافتتاحية في الدوري الأوروبي أمام قرة باغ غدا الخميس "أحب رودريغو حقا. لدينا العديد من الذكريات الجميلة معا. لقد اعتذر بعد ذلك مباشرة. كنت في إجازة ولم أكن أعرف حتى ما حدث. لقد أرسل لي رسالة نصية طويلة، ويمكنك أن ترى أنها كانت من قلبه".

وأضاف "ثم التقيت به في التدريب وكان على وشك البكاء. لقد شعر بالأسف حقا. نحن جميعا بشر ونرتكب الأخطاء. أنا أحب رودريغو ونمضي قدما معا كإخوة. علينا فقط انتظار قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهذا كل ما يمكنني قوله".

وسجل سون قائد توتنهام 164 هدفا في 414 مباراة بقميص الفريق منذ انضمامه إليه في عام 2015، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويركّز الكوري الجنوبي على إنهاء انتظار توتنهام الطويل للتتويج بالألقاب، والذي يعود إلى عام 2008.

وقال سون "في هذا العمر كل ثانية هي بمثابة هدف، خاصة في هذا الموسم الذي نشارك فيه بالعديد من المسابقات، أشعر وكأنني أهتم بالأمر بشكل أكبر".

وأضاف "أنا أركز بالكامل على هذا العام، وأريد فقط الفوز بشيء يستحقه الجميع في النادي. في المستقبل لا تعرف أبدا ما سيحدث، لكنني سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي، لأنني أعطي كل ما لدي منذ عشر سنوات".