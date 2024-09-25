لاعب سابق بريال مدريد: رونالدو لا يعرف لعب كرة القدم

شن أنطونيو كاسانو، لاعب فريق ريال مدريد السابق، هجوما شرسا على نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، قلل فيه من شأنه كأفضل لاعب كرة قدم في العالم 5 مرات.

فعندما سُئل الإيطالي عن أفضل 5 مهاجمين في كرة القدم الحديثة، قال في تصريحات لإذاعة "فيفا فوتبول" عبر موقع "سبوتيفاي" العالمي "كريستيانو رونالدو لا يعرف كيف يلعب كرة القدم. يمكنه تسجيل 3 آلاف هدف، لا يهمني ذلك. لاعبو كرة القدم الحقيقيون هم: غونزالو هيغواين، روبرت ليفاندوفسكي، كريم بنزيمة، سيرجيو أغويرو، زلاتان إبراهيموفيتش، ولويس سواريز".

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وأضاف "إنهم يعرفون كيف يلعبون كرة القدم الجماعية، ولكن كريستيانو؟ ما هو هدفه؟ الأهداف، الأهداف، الأهداف فقط".

برر كاسانو رأيه بقوله "خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية في مدريد، كان رونالدو مهاجما مركزيا. لقد لعب دائما في مركز جناح أيسر. هل تريد مقارنته بهؤلاء المهاجمين؟ أولئك الذين ذكرتهم لديهم شيء مشترك. هيغواين وأغويرو وليفاندوفسكي وبنزيمة وإبراهيموفيتش وسواريز إنهم يعرفون أكثر منه كيف ينخرطون ويتواصلون مع زملائهم في الفريق".

وواصل "يمكن لهؤلاء فعل الكثير من الأشياء داخل الملعب، على عكس رونالدو الذي يكون دوما هدفه الوحيد التسجيل".

Antonio Cassano launches into bizarre X-rated rant about Cristiano Ronaldohttps://t.co/zLtAJrPeH5 — talkSPORT (@talkSPORT) September 24, 2024

وفي يناير/كانون الثاني 2022، صرح كاسانو بأن "كريستيانو رونالدو لم يكن أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم"، وبعد بضعة أشهر، طالب باعتزاله.

وقال "يجب أن يتمتع رجل مثل كريستيانو باحترام الذات، إذا لم يعد بإمكانك القيام بذلك، فعليك أن تنهي الأمر. إنها قاعدة في جميع الرياضات. اعتزل، هذا كل شيء!".

ولعب كاسانو مع ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2006 و2008، واكتفى بخوض 29 مباراة فقط على مدار موسمين مع "الميرينغي"، وسجل خلالها 4 أهداف فقط.

وكان للاعب روما وسامبدوريا وميلان وبارما وفيرونا السابق مسيرة مثيرة للجدل، أقل نجاحا مما قد توحي به موهبته، حيث واجه صراعات مع المدربين، وفضائح خارج الملعب.

في حين لعب كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد ما بين عامي 2009 و2018، وأحرز 451 هدفا خلال تلك الفترة، ليصبح الهداف التاريخي للفريق الملكي، كما أنه الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، والهداف التاريخي على مستوى المنتخبات أيضا.

وأحرز رونالدو (39 عاما) هدفه 902 خلال مسيرته الكروية في إنجاز غير مسبوق على مستوى الأهداف المسجلة والمحتسبة رسميا عبر تاريخ كرة القدم.