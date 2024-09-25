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موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كومبو بين Lewandowski و Bertug Yildirim
يلدريم لاعب خيتافي (يمين) وليفاندوفسكي هداف برشلونة (غيتي)
25/9/2024

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة السابعة للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، ويديرها الحكم بابلو فويرتيس.

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تنطلق صفارة بداية المباراة في العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي

تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي:

  • beIN Sports 3
  • beIN Sports 1 FR

كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

يتصدر برشلونة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، في حين يحتل خيتافي المركز الـ18 برصيد 4 نقاط فقط.

ويتفوق برشلونة تفوقا كاسحا في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين برصيد 29 انتصارا مقابل 4 فقط لخيتافي، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

المصدر : الجزيرة

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