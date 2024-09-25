موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
25/9/2024
نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة السابعة للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.
تقام المباراة غدا الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، ويديرها الحكم بابلو فويرتيس.
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تنطلق صفارة بداية المباراة في العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي
تذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي:
- beIN Sports 3
- beIN Sports 1 FR
كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.
يتصدر برشلونة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، في حين يحتل خيتافي المركز الـ18 برصيد 4 نقاط فقط.
ويتفوق برشلونة تفوقا كاسحا في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين برصيد 29 انتصارا مقابل 4 فقط لخيتافي، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.
المصدر : الجزيرة