برشلونة يتوصل لاتفاق للتعاقد مع تشيزني لخلافة تير شتيغن

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي برشلونة لاتفاق للتعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، في صفقة انتقال حر لخلافة الألماني تير شتيغن المصاب.

وأكد الصحفي البولندي توماش فلودارشيك أن تشيزني سيكون لاعبا ببرشلونة في الساعات القليلة المقبلة بعد اجتياز الاختبارات الطبية يوم الخميس.

وبات البولندي الخيار الأمثل لبرشلونة من أجل تعويض الحارس الألماني الذي سيغيب عن النادي الكتالوني في ما تبقى من مباريات في الموسم (8 أشهر) بسبب معاناته من تمزق كامل في الوتر الرضفي في ركبته اليمنى.

وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، قبل نهاية عقده مع يوفنتوس، وكانت آخر مشاركاته مع بولندا في كأس أوروبا (يورو 2024).

