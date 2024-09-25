برشلونة يتوصل لاتفاق للتعاقد مع تشيزني لخلافة تير شتيغن

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي برشلونة لاتفاق للتعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، في صفقة انتقال حر لخلافة الألماني تير شتيغن المصاب.

وأكد الصحفي البولندي توماش فلودارشيك أن تشيزني سيكون لاعبا ببرشلونة في الساعات القليلة المقبلة بعد اجتياز الاختبارات الطبية يوم الخميس.

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وبات البولندي الخيار الأمثل لبرشلونة من أجل تعويض الحارس الألماني الذي سيغيب عن النادي الكتالوني في ما تبقى من مباريات في الموسم (8 أشهر) بسبب معاناته من تمزق كامل في الوتر الرضفي في ركبته اليمنى.

وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، قبل نهاية عقده مع يوفنتوس، وكانت آخر مشاركاته مع بولندا في كأس أوروبا (يورو 2024).

🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent. Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract. ↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024

وصرح البولندي لصحيفة "سبورت" الكتالونية قائلا "برشلونة هو أحد أفضل النوادي في العالم. وأنا أفكر في الأمر، نحن في محادثات".

وأضاف "أتفهم الوضع الصعب الذي نشأ بعد إصابة تير شتيغن، وأعتقد أنه سيكون من عدم الاحترام من جهتي عدم النظر في هذا الخيار".

وقالت مصادر صحيفة إن إدارة برشلونة اعتبرت تشيزني الأفضل من بين جميع المرشحين لحراسة مرمى الفريق خلال ما تبقى من الموسم الحالي، لكن قبل إتمام الاتفاق يجب أن يتواصل مع مسؤولي يوفنتوس بخصوص أحد البنود المدرجة في عقده.

ويحتاج تشيزني إلى حل موقفه التعاقدي مع يوفنتوس، حيث إنه أنهى عقده من أجل الاعتزال، لكنه فعل ذلك بإدراج بند ينص على أنه إذا انضم لناد رفيع المستوى قبل فترة زمنية معينة من إنهاء العقد، فيجب عليه تسديد مبلغ مالي للنادي.

وأشارت سبورت أن هذا المبلغ ليس كبيرا، لكن برشلونة يأمل أن يقوم تشيزني بحل هذا الإشكال أولا قبل التوقيع على العقد الرسمي.

واتفق حارس مرمى أرسنال الأسبق على إنهاء العقد مع يوفنتوس قبل سنة من انتهائه بشكل رسمي في 30 يونيو/حزيران 2025.

وخاض تشيزني 252 مباراة بقميص يوفنتوس منذ انضمامه من روما مقابل 18.4 مليون يورو، وحافظ على نظافة شباكه في 100 مباراة، وتصدى لتسع ركلات جزاء بنسبة نجاح 73%.

كما توج بثمانية ألقاب مع يوفنتوس، حيث فاز بالدوري 3 مرات وبكأس إيطاليا 3 مرات وبالسوبر الإيطالي مرتين.