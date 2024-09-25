تأهل الهلال والاتحاد والشباب والجبلين إلى ثمن نهائي كأس ملك السعودية

تأهل الهلال حامل اللقب إلى الدور ثمن النهائي لكأس ملك السعودية لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه البكيرية المنافس في دوري الدرجة الثانية، كما سجل صالح الشهري هدفين ليقود الاتحاد للانتصار على العين اليوم الثلاثاء.

وسجل ماركوس ليوناردو هدف فوز الهلال من ركلة جزاء قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقال البرازيلي ليوناردو لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس إس سي) "هذا مجهود كبير من كل الفريق. كان من المهم أن نتأهل، والآن علينا الاستعداد للمباريات المقبلة كي نفوز بكل الألقاب".

وأضاف "أشكر الجماهير على كل الدعم والتشجيع منذ الدقيقة الأولى… هذا يساعدنا ونحن نلعب من أجلهم".

وفضل جورجي جيسوس مدرب الهلال إراحة اللاعبين الرئيسيين مثل ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري ورينان لودي قبل مشاركتهم من على مقاعد البدلاء.

وسيطر الهلال، الذي سدد في العارضة عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، على مجريات المباراة منذ البداية.

وتحصل عبد الله الحمدان على ركلة جزاء سجلها ليوناردو بنجاح لينتزع الفوز للهلال، الذي سجل هدفا لم يحتسب بداعي التسلل على ميلينكوفيتش-سافيتش.

الشهري يقود الاتحاد للتأهل

سجل الشهري هدفا في كل شوط ليقود الاتحاد للفوز 3-صفر على العين المنافس في الدرجة الثانية، ليواصل فريق المدرب لوران بلان مشواره في المسابقة.

وافتتح الشهري أهداف الاتحاد في الدقيقة 24 قبل أن يسهم في الهدف الثاني بعدها بـ4 دقائق.

واستقبل الشهري تمريرة عرضية وحولها بضربة رأس لتصطدم بمدافع العين زياد الرفاعي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

واختتم مهاجم السعودية أهداف الاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

حمد الله يسجل ثنائية للشباب

وتقدم فريق الشباب إلى الدور ذاته بعدما حول تأخره وفاز 3-1 على الخلود.

ومنح مزياني ماوليدا التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 29 لكن جياكومو بونافنتورا أدرك التعادل للشباب بعدها بـ6 دقائق.

وجعل عبد الرزاق حمد الله النتيجة 2-1 في الدقيقة 64، قبل أن يسجل هدفه الثاني في المباراة قبل 9 دقائق من النهاية.

مفاجأة الجبلين

وفي نفس التوقيت، سجل الجبلين المنافس في الدرجة الثانية هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على الفتح ويطيح به من المسابقة.

وتقدم خوان نارفيز من ركلة جزاء لصاحب الأرض في الدقيقة 11، وسجل خليل العبسي هدف ضمان الفوز قبل 22 دقيقة من النهاية.