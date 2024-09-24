الريان القطري يفسخ عقد مدربه السويدي ويعين مدربا وطنيا

أعلن نادي الريان، المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع المدرب الوطني يونس علي حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي في حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "مرحبا يونس علي. نتمنى لك كل التوفيق مع الرهيب".

وكان علي انفصل بالتراضي عن النادي العربي القطري في وقت سابق هذا الشهر بعد بداية متواضعة للموسم.

وقد أعلن الريان في وقت سابق اليوم الانفصال بالتراضي (فسخ التعاقد) عن المدرب السويدي بويا أسباجي لسوء النتائج محليا وآسيويا.

ويملك علي (41 عاما)، الذي قاد العربي لتحقيق لقب كأس أمير قطر عام 2023 لأول مرة منذ 30 عاما، خبرة كبيرة في الدوري القطري، إذ سبق له تدريب فريقي قطر والمرخية أيضا.

ويحتل الريان المركز الثامن بين 12 فريقا في دوري النجوم.