يويفا يقرر عدم إقامة نهائي أبطال أوروبا 2027 في سان سيرو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الثلاثاء- أن ملعب سان سيرو الشهير لن يكون جاهزا لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2027، فاتحا الباب أمام البحث عن ملعب جديد لاستضافة المباراة.

وجاء في بيان رسمي لليويفا "نظرا لأن بلدية ميلانو لم تتمكن من ضمان عدم تأثر ملعب سان سيرو والمناطق المحيطة به بأعمال التجديد، فقد تقرر اليوم إعادة فتح عملية تقديم العطاءات لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027".

وكان يويفا منح مدينة ميلانو مهلة إضافية للتأكيد على جاهزية الملعب، وذلك خلال أعمال التجديد المخطط لها بين احتفالات استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 واستضافة مباريات بطولة أوروبا يورو 2032.

وذكرت صحيفة أثليتيك أن يويفا كان قلقا بشأن "الافتقار للوضوح" بشأن خطط تجديد الملعب.

San Siro has been STRIPPED of the 2027 UCL Final.

According to UEFA, the local council could not guarantee that the stadium and its surroundings would not be affected by the refurbishment work during the period of the final.

