يويفا يقرر عدم إقامة نهائي أبطال أوروبا 2027 في سان سيرو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الثلاثاء- أن ملعب سان سيرو الشهير لن يكون جاهزا لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2027، فاتحا الباب أمام البحث عن ملعب جديد لاستضافة المباراة.

وجاء في بيان رسمي لليويفا "نظرا لأن بلدية ميلانو لم تتمكن من ضمان عدم تأثر ملعب سان سيرو والمناطق المحيطة به بأعمال التجديد، فقد تقرر اليوم إعادة فتح عملية تقديم العطاءات لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027".

وكان يويفا منح مدينة ميلانو مهلة إضافية للتأكيد على جاهزية الملعب، وذلك خلال أعمال التجديد المخطط لها بين احتفالات استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 واستضافة مباريات بطولة أوروبا يورو 2032.

وذكرت صحيفة أثليتيك أن يويفا كان قلقا بشأن "الافتقار للوضوح" بشأن خطط تجديد الملعب.

San Siro has been STRIPPED of the 2027 UCL Final. According to UEFA, the local council could not guarantee that the stadium and its surroundings would not be affected by the refurbishment work during the period of the final. A new venue is set to be chosen by May/June of 2025. pic.twitter.com/P6HLHTteZm — SI Soccer (@si_soccer) September 24, 2024

ولم تنجح سلطات المدينة الإيطالية من تقديم هذه الضمانات، وعليه سيعيد يويفا فتح عملية تقديم العطاءات للعثور على مضيف مناسب للنهائي بعد أن توصلت لجنته التنفيذية إلى قرار اليوم الثلاثاء.

وواجه ملعب سان سيرو مصيرا غامضا منذ استضافته نهائي دوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2016، في ظل تلميحات بهدم الملعب.

وبدأ ناديا ميلان وإنتر ميلان -اللذان يتقاسمان استئجار الملعب- خططهما لبناء ملاعب خاصة بهما.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن المضيف الجديد في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لنسختي 2025 و2026 على ملعبي بايرن ميونخ في ألمانيا وبوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.