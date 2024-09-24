حراس عرضوا أنفسهم على برشلونة لتعويض تير شتيغن

3 حراس مرمى -بينهم اثنان معتزلان- أبدوا استعدادهم لتعويض الألماني مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الذي يغيب عن الموسم الجاري بسبب الإصابة.

ويغيب تير شتيغن لأشهر عن الملاعب بعد أن أكد ناديه أن اللاعب خضع لعملية جراحية بعد إصابة قوية في الركبة.

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والحراس الثلاثة متوفرون مجانا وبالتعاقد الحر، وهم:

الحارس الأول الذي عرض نفسه على البرسا هو حارسه السابق المعتزل كلاوديو برافو القائد السابق لمنتخب تشيلي، وقال "إذا أرد البرسا التعاقد معي فأنا مستعد للتراجع عن قرار اعتزالي".

الحارس الثاني الذي أبدى استعداده -بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"- للتعاقد مع الفريق الكتالوني هو الكوستاريكي كيلور نافاس الحارس السابق لباريس سان جيرمان وريال مدريد، وهو لم يتعاقد مع أي فريق منذ انتهاء عقده مع سان جيرمان الصيف الماضي.

الحارس الثالث الذي يفكر البرسا بضمه هو البولندي فويتشيك تشيزني الحارس المعتزل، والذي دافع عن ألوان يوفنتوس لمدة 7 سنوات، وقال صحيفة "سبورت" الكتالونية إن "برشلونة وضعه من بين الخيارات إذا أراد العودة إلى الملاعب".

وقال البرسا -عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت- إن "الفحوصات التي خضع لها تير شتيغن أظهرت إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة بالركبة اليمنى".

وكان البيان أشار سابقا إلى أن حارس المرمى الألماني سيخضع لعملية جراحية، وبمجرد اكتمالها سيصدر تحديث طبي جديد بشأن حالته.

وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن تير شتيغن قد يغيب عن الملاعب لمدة 8 أشهر.

وأنهى تير شتيغن الموسم الحالي بعد أن تلقى مرماه 5 أهداف في الليغا وهدفين في دوري أبطال أوروبا، ويبدو أنه لن يعود قبل افتتاح الموسم المقبل 2025-2026.

وسقط تير شتيغن (32 عاما) على ساقه اليمنى بعد ركلة ركنية في أواخر الشوط الأول من فوز برشلونة على فياريال بنتيجة 5-1 أول أمس الأحد في الدوري الإسباني، ليغادر الملعب محمولا على محفة قبل نقله إلى المستشفى.

ومن المنتظر أن يحل مكان تير شتيغن زميله إيناكي بينيا الذي شارك بديلا في مباراة برشلونة ضد فياريال.

وأصبح تير شتيغن للتو الحارس الأول لمنتخب ألمانيا بعد اعتزال مانويل نوير نجم بايرن ميونخ على المستوى الدولي قبل أسابيع قليلة.

ويستعد منتخب ألمانيا لمباراتي البوسنة والهرسك وهولندا في دوري أمم أوروبا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيعلن مدرب الفريق يوليان ناغلسمان القائمة الأسبوع المقبل.