تأجيل جميع مباريات البطولات المحلية في لبنان

أرجأ الاتحاد اللبناني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، كل نشاطاته بما فيها بطولة الدوري العام للدرجة الأولى، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، جراء التصعيد العسكري غير المسبوق من الجيش الإسرائيلي على لبنان.

وقال الاتحاد اللبناني عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي "نظرا للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل مباريات كافة البطولات إلى موعد يُحدد لاحقا".

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https://twitter.com/thelfadotcom/status/1838475226692104534

وانطلقت منافسات الجولة الأولى في الدرجة الأولى من الدوري اللبناني الأسبوع الماضي فقط، ويعتلي نادي الأنصار صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منافسيه.

وأثر العدوان على كافة القطاعات بما فيها الرياضة، لا سيما النزوح الكبير الذي طال شريحة من اللبنانيين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

ونجا قائد المنتخب اللبناني ونادي النجمة قاسم الزين من غارة، اليوم الثلاثاء، استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية، وكتب لاحقا على حسابه بموقع فيسبوك "الحمد الله أنا بخير، صودف مروري بمكان الغارة… شكرا لمن يتصل بي للاطمئنان".

وقُتل ما لا يقل عن 558 شخصا، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، نتيجة للضربات الإسرائيلية على لبنان منذ الاثنين الماضي، حسبما قال وزير الصحة فراس الأبيض.