تأجيل انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بسبب كأس المحليين

سيتأجل انطلاق مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد (كونفدرالية)، بحسب ما قال مصدر في لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء لوكالة الأنباء الفرنسية، بسبب تصفيات كأس الأمم للاعبين المحليين.

وكان من المقرر أن ينطلق دور المجموعات الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يتأجل إلى الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وقال المصدر "تمت مخاطبة الاتحادات الأعضاء في كاف، التي تملك أندية مشاركة بمرحلة المجموعات، وسيتم الإعلان رسميا على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي في وقت لاحق".

وأوضح المصدر "القرار كان ضروريا بعدما اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي أجندة تصفيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين (تشان)، والتي تنطلق في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الموعد نفسه الذي كان محددا لبداية مجموعات مسابقتي الأندية".

نحن على موعد مع المنافسة والإثارة 🔥 إليكم الفرق المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2024/25 👏#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/UiZOPUddNj — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 22, 2024

وقررت اللجنة التنفيذية لـ"كاف" في اجتماعها بنيروبي يوم 16 سبتمبر/أيلول إقامة كأس المحليين 2024 في الفترة من 1 إلى 28 فبراير/شباط 2025، في ضيافة "شرق أفريقيا" من دون تحديد الدول أو ملاعب البطولة.

وأعلنت اللجنة في الاجتماع نفسه عن انطلاق التصفيات المؤهلة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وكان من المقرر إقامة البطولة المخصصة للاعبين الذين ينشطون في دوريات بلدانهم المحلية في العام الحالي، لكن عدم تحديد بلد مضيف للبطولة أدى لتأجيل الأمر حتى مطلع العام المقبل.

وأضاف المصدر "بعد التعديل، ستقام الجولة الأولى لمرحلة المجموعات يومي 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تقام الجولة السادسة والأخيرة أيام 17 و18 و19 يناير/كانون الثاني 2025".

وتقام الأدوار النهائية في مواعيدها المحددة سلفا لتنتهي البطولتان في مايو/أيار 2025.

وستسحب قرعة المسابقتين بالقاهرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

صراع مُنتظر من أجل اللقب 🏆 نظرة على الفرق المشاركة في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية 2024/25 👇#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/vV2RNXQQOh — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 22, 2024

وتأهلت الأندية الكبرى إلى دوري الأبطال، بعد انتهاء الدورين التمهيديين بمشاركة 58 ناديا، ستوزّع الأندية الـ16 على 4 مجموعات.

تأهل الأهلي المصري، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (12)، ووصيف البطل الترجي التونسي.

وحقق مانياما الكونغولي الديمقراطي إنجازا تاريخيا في الموسم الأول الذي يشارك فيه، بعد إقصائه بيترو أتلتيكو الأنغولي.

كما تأهل حاملو اللقب السابقون على غرار مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، والرجاء المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومولودية الجزائر، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الذي تأهل إلى دور المجموعات بعد غياب 5 سنوات.