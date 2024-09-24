الاتحاد المنستيري التونسي يشكو مولودية الجزائر للكاف

قالت اللجنة المكلفة بتسيير أعمال الاتحاد التونسي لكرة القدم إنها تقدمت أمس الاثنين بمخاطبة الاتحاد الأفريقي (الكاف) للتظلم بشأن "التجاوزات" التي تعرض لها فريق الاتحاد المنستيري أمام مضيفه مولودية الجزائر في إياب الدور الثاني (دور 32) من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف الاتحاد، في بيان عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن "الخطاب تضمن شرحا مفصلا لأحداث العنف التي رافقت المباراة والاعتداءات التي تعرض لها وفد الاتحاد الرياضي المنستيري قبل المباراة وأثناءها وبعدها".

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وتابع "أرفق الاتحاد الخطاب بمقاطع فيديو توثق الظروف القاسية الكاملة التي دارت فيها المباراة. يؤكد الاتحاد دعمه غير المشروط لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في الشكوى التي رفعها للكاف".

تضارب بين لاعبي مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري التونسي بعد نهاية مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.https://t.co/6JBN5jBzNF pic.twitter.com/4IyTvfU8gB — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) September 22, 2024

وتأهل مولودية الجزائر إلى دور المجموعات بعدما تغلب (2-صفر) على الاتحاد المنستيري السبت الماضي في إياب الدور الثاني. وانتهت مباراة الذهاب بفوز الاتحاد المنستيري (1-صفر) بملعب رادس في تونس، وبذلك يتأهل الفريق الجزائري فائزا بنتيجة إجمالية 2-1.