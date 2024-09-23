الأسوأ ظهر في إصابة تير شتيغن حارس برشلونة

أصبح مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة ومنتخب ألمانيا لكرة القدم مهددا بالغياب لأشهر عن الملاعب بعد أن أكد ناديه اليوم الاثنين أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال ساعات بعد إصابة قوية في الركبة.

وقال البرسا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إن "الفحوصات التي خضع لها تير شتيغن أظهرت إصابته بتمزق كامل في وتر الرضفة بالركبة اليمنى".

وأشار البيان إلى أن حارس المرمى الألماني سيخضع لعملية جراحية بعد ظهر اليوم الاثنين، وبمجرد اكتمالها سيصدر تحديث طبي جديد بشأن حالته.

وذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أن تير شتيغن قد يغيب عن الملاعب لمدة 8 أشهر.

وأنهى تير شتيغن الموسم الحالي بعد أن تلقى مرماه 5 أهداف في الليغا وهدفين في دوري أبطال أوروبا، ويبدو أنه لن يعود قبل افتتاح الموسم المقبل 2025-2026.

وسقط تير شتيغن (32 عاما) على ساقه اليمنى بعد ركلة ركنية في أواخر الشوط الأول من فوز برشلونة على فياريال بنتيجة 5-1 أمس الأحد في الدوري الإسباني، ليغادر الملعب محمولا على محفة قبل نقله إلى المستشفى.

ومن المنتظر أن يحل مكان تير شتيغن زميله إيناكي بينيا الذي شارك بديلا في مباراة برشلونة ضد فياريال.

ولأنه مر بالتجربة ذاتها تجاوز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الخصومة التاريخية بين فريقه ريال مدريد وبرشلونة، ووجّه رسالة دعم إلى تير شتيغن في حسابه على موقع "إكس" قال فيها "آسف لإصابتك تير شتيغن، يؤلمني حقا أن أشاهدك تغادر الملعب بهذه الطريقة".

وتابع البلجيكي -الذي تعرض للإصابة في بداية الموسم الماضي وغاب عن الملاعب لأشهر طويلة- "آمل أن تتعافى سريعا لنراك مجددا في المرمى"، مرفقا المنشور بصورة له وهو يحضن الحارس الألماني بعد مباراة بين فريقيهما.

Siento la lesión @mterstegen1 , me dolió mucho verte salir así del campo. Espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería. pic.twitter.com/4u72LkjnnH — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) September 22, 2024

وأصبح تير شتيغن للتو الحارس الأول لمنتخب ألمانيا بعد اعتزال مانويل نوير نجم بايرن ميونخ على المستوى الدولي قبل أسابيع قليلة.

ويستعد منتخب ألمانيا لمباراتي البوسنة والهرسك وهولندا في دوري أمم أوروبا أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسيعلن مدرب الفريق يوليان ناغلسمان عن القائمة الأسبوع المقبل.

ولم يشارك الحارسان البديلان في منتخب ألمانيا أوليفر باومان لاعب هوفنهايم وألكسندر نوبل لاعب شتوتغارت في أي مباراة دولية، في حين تبقى هناك خيارات أخرى متاحة مثل كيفن تراب حارس آينتراخت فرانكفورت وبيرند لينو لاعب فولهام اللذين خاضا 9 مباريات دولية لكل منهما.