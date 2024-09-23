3 بطاقات حمراء وطرد المدربين بمباراة نارية في البريميرليغ

انزلقت مواجهة برايتون مع نوتنغهام فورست إلى حالة من الفوضى بعد إشهار 3 بطاقات حمراء في غضون ثوان نتيجة تصاعد التوتر بين الفريقين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وحافظ برايتون ونوتنغهام فورست على بدايتهما الخالية من الهزيمة في الدوري الإنجليزي بتعادلهما 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد، في الجولة الخامسة، لكن المباراة شهدت أجواء مشحونة.

وطرد مورغان غيبس-وايت، بسبب تدخله العنيف على مهاجم برايتون جواو بيدرو.

وأشار الحكم روب جونز في البداية إلى استمرار التدخل، مشيرا بيديه إلى أن غيبس-وايت حصل على الكرة، قبل أن يغير رأيه بسرعة ويمنح البطاقة الصفراء الثانية لقائد فورست الذي قام بمهاجمة الحكم الرابع.

وأثار طرد لاعب خط الوسط في الدقيقة 83، ردود فعل غاضبة على مقاعد البدلاء ما دفع بالحكم جونز لإشهار بطاقتين حمراوين متتاليتين أولاً لنونو إسبيريتو سانتو مدرب نوتنغهام، ثم لهور زيلر مدرب برايتون بسبب اعتراضاتهما المتتالية على القرارات.

ياسر القحطاني يبدي رأيه بحالة طرد مورغان جيبس وايت#الدوري_الإنجليزي#PremierLeague pic.twitter.com/BeMgJXZO7U — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2024

فوضى على خط التماس

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنهم حصلوا على البطاقة الحمراء بعد "سلوك غير مقبول في المنطقة الفنية".

وكان مدرب الفريق الضيف نونو غاضبا من البطاقة الحمراء بينما طالب هورزيلر بطرد غيبس ​​وايت.

وتقدم نوتنغهام فورست عبر ركلة جزاء نفذها كريس وود في الدقيقة 13، لكن برايتون انتفض قبل نهاية الشوط الأول ليقلب المباراة رأسا على عقب بهدفين في 3 دقائق.

وأحرز جاك هينشلوود هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة 42، قبل أن يسدد داني ويلبيك ركلة حرة قوية داخل المرمى.

لكن نوتنغهام فورست أحرز هدف التعادل، عندما سجل رامون سوسا من مسافة قريبة في الدقيقة 70.