غوندوغان يكشف كواليس عودته إلى مانشستر سيتي

تحدث الألماني إلكاي غوندوغان عن أيامه الأخيرة في برشلونة قبل عودته المفاجئة إلى مانشستر سيتي في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في أغسطس/آب.

ففي غضون أيام من إبداء سيتي انفتاحا على إعادته إلى ملعب الاتحاد، وافق غوندوغان على الانتقال، وسارع برشلونة للتخلص منه رغم أهميته للفريق.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الأسوأ ظهر في إصابة تير شتيغن حارس برشلونة list 2 of 2 ملخص فوز برشلونة الكبير على فياريال بالدوري الإسباني end of list

وكانت الضائقة المالية للنادي الكتالوني أحد الأسباب التي عجلت برحيل غوندوغان نظرا للراتب الكبير الذي كان يتلقاه وأُبلغ أنه ليس ضمن خطط المدرب الجديد مواطنه هانزي فليك.

وتخلى الألماني عن رواتب العامين المتبقيين مع برشلونة بهدف تسهيل هذه الخطوة، علما أن السنة الثالثة في عقده فُعّلت الموسم الماضي عندما شارك في أكثر من 60% من مباريات الفريق.

وقال غوندوغان في مقابلة حصرية مع صحيفة "ديلي ميل": "لقد كان الأمر مثيرا ومجنونا وغير متوقع، عندما أصبحت متأكدا من العودة، هاتفت بيب غوارديولا، سألته عما إذا كان يتخيل وجودي من جديد مع مانشستر سيتي، واتفقنا على ذلك، فكرت كثيرا في الأمر، لقد أردت العودة بكل صدق".

وأضاف: "العودة إلى مانشستر سيتي جاءت بمبادرة مني، هذا الأمر لم يكن معتادا لكنها الحقيقة، كنت متوترا بعض الشيء قبل مهاتفة غوارديولا، لكنها كانت مكالمة لطيفة، علاقتي مع بيب جيدة دوما، حتى حينما كنت في صفوف برشلونة العام الماضي، جمعتنا عدة مكالمات هاتفية والتقينا مرة واحدة بالفعل".

وأكمل: "علاقتي مميزة مع غوارديولا، لكنني لم أتوقع حماسه الشديد للفكرة، أخبرني أن الأمر لو كان بيده لأعادني إلى مانشستر سيتي منذ الغد، لقد حصلت على أجمل هدية بالعودة إلى الفريق، وأنا سعيد بالوجود هنا".

غير نادم

وأوضح غوندوغان أنه غير نادم على القرار، لكنه اعترف بأن الأمور كان من الممكن أن تكون مختلفة في برشلونة.

وقال: "أشعر بالامتياز لأنني لعبت لبرشلونة. في ظل ظروف أخرى، ربما كانت الأمور مختلفة. كانت تجربة صعبة، لكنها رائعة، ولا أشعر بالندم على أي شيء".

وأضاف: "لعبت لأحد أكبر الفرق في العالم. لقد حققت حلم طفولتي، باللعب لبرشلونة. ربما ينظر الناس إلى الموسم الماضي ويعتقدون أننا لم نفز بأي شيء، هذا صحيح، ولكن إذا نظرت إلى أدائنا، في نهاية الموسم تجد أننا حصلنا على 85 نقطة. كان ذلك أقل بـ3 نقاط من العام السابق، عندما فزنا بالدوري الإسباني. كنا نتنافس أيضا مع فريق ريال مدريد الصعب".

وخاض غوندوغان البالغ من العمر 33 عاما، مع النادي الكتالوني 55 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.