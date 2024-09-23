دوبوا بطل العالم في الملاكمة.. لا يشرب الخمر ويستخدم هاتفا دون إنترنت

نسلط الضوء على الملاكم البريطاني دانييل دوبوا بطل العالم الجديد الذي فاز بالضربة القاضية على مواطنه أنتوني جوشوا المتوج بلقب بطولة العالم مرتين.

وبهذا الفوز القاسي على بطل العالم السابق عزز دوبوا مكانته كبطل العالم للاتحاد الدولي للملاكمة ودحض الاتهامات بأنه استسلم بعد هزيمته أمام جو جويس وأولكسندر أوسيك.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن بطل العالم الجديد تلقى تعليمه في المنزل وقام بتمارين الضغط في سن الخامسة، مشيرة إلى أنه لم يشرب الخمر مطلقا.

بدأ دوبوا رحلته الفريدة نحو القمة منذ أن بدأ ممارسة الملاكمة لأول مرة وهو في السابعة من عمره، وبلغت ذروتها بفوزه العنيف بالضربة القاضية على جوشوا سهرة السبت في ويمبلي.

تدريبات قاسية

كان والده ديف يضعه في تدريبات شاقة تركت ندوبًا على مفاصله نتيجة روتين يومي طويل من تمارين الضغط بقبضات مشدودة.

لكن دوبوا يصر على أنه "استمتع حقا" بنظام التدريب، وكان سعيدا بأن يعيش حياة رياضي بعد أن "أخبر والده جدته وأمه أنه سيصبح بطلا للعالم عندما كان لايزال في رحم أمه".

تلقى دوبوا تعليمه في المنزل مع إخوته وتم تحذيره من استخدام الهاتف. ولا يزال حتى اليوم يستخدم هاتفا دون إنترنت ولم يشرب الكحول مطلقًا في حياته، قائلا "العالم الخارجي تجاوزني نوعًا ما" لأنه كان مشغولا جدا في صالة التدريبات.

لكنه يقول إن والده كان منضبطا وليس صارما، ويعتقد ديف أن تلك الدورات التدريبية ساعدت دوبوا عندما كان طفلا في أن يصبح شديد التركيز.

وقال والده لصحيفة التايمز "لم أكن أعطيه الطعام أو الماء حتى ينتهي من التدريب لهذا السبب فهو قوي جدا. أردت فقط تقوية عقله لأن الملاكمة رياضة صعبة. لا يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك. لقد فعلت ذلك معه لسنوات في الصباح".

يشبه دوبوا والده بالملهم، ويقول إنه أراد أن يجعله "فخورًا" بالفوز بكل بطولة يشارك فيها.

اصطحب ديف ابنه إلى صالة "بيكوك جيم" الشهيرة في كانينغ تاون -حيث تدرب لينوكس لويس وفرانك برونو ذات مرة- عندما كان في السابعة من عمره، وأصدر تعليمات إلى دوبوا للقيام بجولات في المكان مع إخوته.

واصل دوبوا مسيرته المهنية الرائعة كهاوٍ وتمت دعوته للانضمام إلى برنامج جي بي للملاكمة عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا حيث تغلب على جوشوا في السجال.

لكن دوبوا رفض فرصة القتال في أولمبياد طوكيو وأصبح محترفا بدلاً من ذلك، وفاز بأول 15 مباراة.

يفتخر ديف بابنه، لا سيما أنه جعله "مليونيرًا وهو في العشرين من عمره"، مع حصوله على أول مبلغ له من 6 أرقام في عام 2019 مقابل قتال ضد ريتشارد لارتي.

يعيش دوبوا اليوم حياة مترفة، حيث يقود سيارة يبلغ سعرها حوالي 346 ألف دولار.

وشوهد البطل الملقب بـ"الديناميت" أيضا خلف عجلة قيادة سيارة مرسيدس يبلغ سعرها حوالي 100 ألف دولار.

دوبوا أيضا من محبي البدلات الفاخرة كما أنفق دوبوا مبلغًا كبيرًا على قصر فاخر، في تشينغفورد بإسيكس، مزين بمنحوتات خشبية لأسود وتماسيح، ويضم حوض سباحة.