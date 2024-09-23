مصرع 3 لاعبين في انقلاب حافلة فريق برازيلي

لقي 3 لاعبين مصرعهم وأُصيب آخرون في حادث مروع بعد انقلاب حافلة كانت تقل فريقا برازيليا إلى إحدى مباريات كرة القدم الأميركية.

ونقلت صحيفة "صن" عن وسائل إعلام محلية أن حافلة فريق "كوريتيبا كروكوديلز"، من مدينة كوريتيبا جنوب البرازيل، كانت متجهة إلى ريو دي جانيرو، حيث كان من المقرر أن يلعب في بطولة كرة القدم الأميركية بالبلاد، وتم إلغاء المواجهة بعد الحادث.

🖤 Luto no Esporte! Ônibus do Coritiba Crocodiles tomba em Piraí; três atletas morreram

Ao todo, veículo transportava 45 pessoas; equipe de futebol amerino curitibana enfrentaria o Flamengo neste sábado pic.twitter.com/hSOKGaw9sR — Flávio Barros (@eco_noticias89) September 21, 2024

وكشف الفريق عن أسماء اللاعبين الثلاثة الذين لقوا حتفهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: دانييل كروس، ولوكاس باروس، ولوكاس باديلها.

وقال فريق كوريتيبا كروكوديلز، في بيان، "قلوبنا مثقلة بالحزن، وفي مواجهة هذه المأساة، نركّز جهودنا على دعم أعضاء الفريق وأحبائهم".

وأضاف "نقدم لكم خالص تعازينا، ونتمنى لكم القوة في هذا الوقت العصيب".

وتابع "من بين الضحايا، نحزن على فقدان لوكاس باروس، اللاعب الذي ارتدى قميصنا بالفعل، والذي سيظل دائما في ذاكرة مجتمع كرة القدم الأميركية في غويانيا".

وتم نقل المصابين في الحادث إلى المستشفى، فيما أكدت السلطات المحلية أنها ستحقق في أسباب الحادث.

وتأتي هذه الحادثة المأساوية بعد أشهر من حادث مروع لحافلة صغيرة أسفر عن إصابة 17 من مشجعي نادي ساوث شيلدز لكرة القدم.