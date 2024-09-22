تأهل الرجاء المغربي ومولودية الجزائر لدور المجموعات بأبطال أفريقيا

تأهل فريق الرجاء الرياضي المغربي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب 2-صفر على ضيفه سامارتكس 1996 الغاني اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32).

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 2-2 وبذلك يتأهل الرجاء الرياضي فائزا بنتيجة إجمالية 4-2.

وجاء هدف التقدم للرجاء قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول وسجله مروان زيلا.

وفي الشوط الثاني، أثبت الرجاء جدارته بالفوز والتأهل وأضاف الهدف الثاني في شباك منافسه الغاني، وجاء عن طريق نوفل الزرهوني في الدقيقة 88.

مولودية الجزائر يتأهل لدور المجموعات

تأهل مولودية الجزائر إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب 2-صفر على الاتحاد المنستيري التونسي اليوم السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني أيضا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الاتحاد المنستيري 1-صفر بملعب رادس في تونس، وبذلك يتأهل الفريق الجزائري فائزا بنتيجة إجمالية 2-1.

وفرض مولودية الجزائر سيطرته بشكل أكبر على مجريات اللعب في حين كثف الفريق التونسي تركيزه على التأمين الدفاعي مع البحث عن الفرص عبر الهجمات المرتدة.

وأرسل محمد رضا حلايمية تمريرة متقنة في الدقيقة 52 باتجاه زكرياء نعيجي لكن الأخير لم يتمكن من إسكانها الشباك بضربة رأس.

كذلك أهدر مولودية الجزائر فرصة أخرى في الدقيقة 55 إذ تلقى محمد زوغرانا تمريرة رائعة من الطيب مزياني لكنه لم ينجح في إسكان الكرة في الشباك.

واستطاع المولودية هز الشباك أخيرا في الدقيقة 71، عندما سدد نعيجي كرة رائعة من ركلة حرة وجدت طريقها إلى داخل شباك الحارس أحمد سليمان.

وواصل مولودية الجزائر ضغطه الذي أسفر عن الهدف الثاني، وسجله موزيس أوركوما لاعب المنستيري بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81، إذ حاول الإطاحة بالكرة برأسه لكن الكرة خدعت زميله الحارس سليمان وسكنت مرماه.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، حصل مولودية الجزائر على ركلة جزاء لكن أمين ميسوسة أهدرها.