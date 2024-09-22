موعد مباراة الجيش الملكي المغربي ضد المريخ السوداني بأبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يحل المريخ السوداني ضيفا على "الجيش الملكي" المغربي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في جنوب السودان، انتهت بالتعادل 2-2.

موعد مباراة الجيش الملكي والمريخ السوداني

تقام المباراة يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، في تمام الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، السابعة مساء بتوقيت المغرب.

ويدير المباراة الحكم الدولي الإيفواري كليمون فرانكلين.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي والمريخ السوداني

تبث المباراة المنتظرة في دوري أبطال أفريقيا مباشرة على قناة "الرياضية" المغربية.

ويبحث "الجيش الملكي" عن الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو بهدف لكل منهما للتأهل رسميا، بينما يحتاج المريخ للفوز أو التعادل، ولكن مع تسجيل هدفين على الأقل.